Artista : DJ Shadow Disco: Our Pathetic Age Sello: Mass appeal Calificación: 6 sobre 10.

Existen discos que trascienden géneros, otros que van más allá de su época y algunos que triunfan en algo mucho más grande que todo lo anterior: consiguen que alguien se interese por estilos y aproximaciones que, en parte desconocía, en parte despreciaba. Eso es lo que hizo con una más que considerable cantidad de aficionados y turistas Endtroducing, el disco de estreno de DJ Shadow.

Para los que en 1996 estaban más que introducidos en el universo del hip hop, el sampleo compulsivo, el corta y pega y el hazlo tú mismo, fue la confirmación de que todo esto había llegado a cierta adultez y podía aspirar a ser incluso transversal. Para los que no tenían ni idea de que les podía volar la cabeza un disco que se vendía como hip hop experimental, fue todo un cambio de paradigma.

Y así, entre el siempre complicado camino hacia la aceptación de la adultez y la duda entre volver atrás o seguir hacia adelante sin saber exactamente qué hay allí, se ha desarrollado la carrera posterior de este dj y músico californiano llamado Josh Davis. Su nueva referencia, Our Pathetic Age, es un disco ambicioso que se divide en dos partes. En la primera, se abandona a la electrónica instrumental, pasando sin solución de continuidad del ruidismo de Jüggernaut a ponerle metanfetamina en el café a Michael Nyman en el tema Firestorm.

Es una buena idea ejecutada de forma algo irregular. La segunda parte del álbum es un cruce entre una referencia de Run The Jewels y otra de alguien que aspira a ser hashtag en Coachella. De esto último dan fe catástrofes como Small Collages, donde participa el cada día más despistado líder de Interpol, Paul Banks, o Dark Side Of The Heart, que es Coolio en la banda sonora de Mentes peligrosas, pero sin Stevie Wonder, o sea, sin nada. En cambio, Drone Warfare, con los míticos Nas y Pharoahe Monch; Rocket Fuel, con De La Soul, o la enorme Rain On Snow, en la que aparecen juntos tres miembros de Wu Tang Clan (Inspectah Deck, Ghostface Killah y Raekwon), son ejemplos de que DJ Shadow sigue vivo y, en ocasiones, todavía es capaz de colear.