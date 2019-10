Pocas certezas quedan en el rock como la gloriosa imperfección y orgánico talante que caracterizan la larga y tortuosa alianza entre Neil Young y Crazy Horse. Prolífico sin mesura, estilísticamente caprichoso, instintivo y ajeno al enmohecimiento, el músico norteamericano vuelve a la efusiva rugosidad que le proporciona esa fórmula básica — guitarra, bajo, batería y amplificadores a máximo volumen— cuando necesita recordar las esencias de un género que le tiene entre sus iconos inmarcesibles. Tras ahondar en las tradiciones del folk confesional o el más lírico country, la cruda espontaneidad que aportan Ralph Molina (batería), Billy Talbot (bajo) y Nils Lofgren (guitarra, sustituto del jubilado Frank Sampedro) le rejuvenece a sus 73 años. Irónico, pues llevaba un lustro publicando álbumes menores con los treintañeros Promise of the Real.

Estas diez nuevas canciones grabadas en las Montañas Rocosas, huyendo de los incendios que asolan California y destruyeron su casa en Malibú, no mitigan una reconocida rabia ecologista que aquí sustenta la alargada, renqueante She Showed Me Love, o la sobresaliente Green Is Blue. Se abre, no obstante, el espectro hacia el gozo senil de un nuevo amor —Young se casó el año pasado con la actriz y activista Daryl Hannah— o el recuerdo de compañeros que ya no están, sean su esposa y madre de sus hijos Pegi o el fiel representante Elliot Roberts, cuyos espectros habitan Olden Days. Hay corajuda bronca política en Shut It Down; denuncia ante los supremacistas que pretenden desmantelar un país que nació multicultural en Rainbow of Colors; y baladas sentimentales, Milky Way o la final I Do.

Artista: Neil Young & Crazy Horse. Disco: Colorado. Sello: Reprise-Warner. Calificación: 6 sobre 10.

¿Está Colorado al nivel de clásicos de Crazy Horse como Everybody Knows This Is Nowhere (1969), Zuma (1975) o Ragged Glory (1990)? Carece de la furia de antaño, cierto, pero frente a la anterior entrega del hosco conjunto, aquel Psychedelic Pill (2012) de minutaje infinito donde todavía crujía la guitarra de Sampedro, ofrece más tonalidades, menos obcecación. Otro irregular episodio, quizás final, que en sus mejores pasajes entronca con el majestuoso estoicismo de Sleeps with Angels (1994). Cuando todo lo que nos queda es futuro, y este asoma siniestro, rendirse no es una opción.