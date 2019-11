‘Conciertos’, poema inédito de Joan Margarit

Escuchar música en un cuarto:

un violoncelo, un piano, unos pocos amigos.

Que avance una sonata

mientras en la ventana se oscurece la tarde.

Me resulta difícil escuchar,

entre una multitud, a un gran intérprete.

De nuevo hallé en la música

la soledad que me salvó en la infancia.

Desde entonces me tapo los oídos

cada vez que a Beethoven lo atraviesa, violento,

Napoleón montado en su caballo.

CONCERTS

Fer música en un quarto. Violoncel, piano.

Alguns amics. Que una sonata avanci

mentre que a la finestra es va enfosquint la tarda.

Em resulta difícil escoltar un gran intèrpret

entre una multitud. Vaig retrobar en la música

la soledat que em va salvar a la infància.

Des de llavors em tapo les orelles

cada cop que a Beethoven el travessa

Napoleó a cavall amb violéncia.



El poema Conciertos / Concerts figura en la antología Viaje hacia la sombra (Universidad de Salamanca/Patrimonio Nacional) que se publica la próxima semana con motivo de la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Joan Margarit.