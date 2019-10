Michael Stipe lanza su primera canción como solista

Ocho años después de la disolución de R.E.M., en septiembre de 2011, el cantante Michael Stipe regresa con su primer tema en solitario: Your Capricious Soul. La canción está disponible exclusivamente a través de la web del artista, donde se puede adquirir por un precio de 77 centavos de dólar (unos 70 céntimos de euro), aunque también se ofrece la posibilidad de donar la voluntad o incluso descargarla gratuitamente. Your Capricious Soul, de ritmos electrónicos, está acompañada de un vídeo dirigido por la cineasta y artista Sam Taylor-Johnson. La versión de pago incluye acceso a materiales extra como un documento con las letras, un póster imprimible o un archivo en alta calidad de audio.

El lanzamiento de la canción coincide con la celebración, este lunes, 7 de octubre, del día de la Rebelión Internacional: una serie de manifestaciones internacionales por la justicia climática convocadas por el movimiento social Extinction Rebellion, que propone acciones de desobediencia civil para influir sobre las políticas medioambientales. Los beneficios que genere el título durante el próximo año irán a parar a esta organización, según anunció Stipe a través de una nota de prensa.

El músico ya había presentado esta canción en directo: la primera vez, como telonero sorpresa en un concierto de Patti Smith en la ciudad de Nueva York el pasado mes de mayo, donde también interpretó otro tema inédito: Drive to the Ocean. En verano, Stipe anunció que ya tenía 18 canciones escritas para su álbum de debut como solista. “Me he tomado un largo descanso de la música y tenía ganas de volver”, apuntó el artista en la nota, en su web. “Your Capricious Soul es mi primer trabajo en solitario. Quería aportar mi voz a este emocionante cambio de conciencia. Extinction Rebellion me dio el incentivo de lanzar la canción y no esperar. Nuestra relación con el medio ambiente me ha preocupado toda mi vida y ahora me siento esperanzado, incluso optimista. Creo que podemos generar el tipo de cambio que se necesita para mejorar nuestro hermoso planeta Tierra y nuestra posición y nuestro lugar en él”.