Iván Ferreiro y Zahara preparan un mano a mano

Han coincidido muchas veces sobre el escenario, pero siempre de forma improvisada. Esta vez Iván Ferreiro y Zahara se unen de manera organizada. O casi, porque este miércoles han presentado un concierto conjunto, que tendrá lugar el 20 de diciembre en el IFEMA bajo el título de Contrapunto, vaticinando errores y traspiés, pero también “magia”. “Vamos a tirarnos al vacío y a ver qué pasa”, han coincidido ambos. Será la última oportunidad para ver al gallego antes de que se tome unas vacaciones, después de tres años, y se recluya a escribir: "Tengo que grabar un disco y no tengo canciones".

Sus vidas se cruzaron hace más de una década, cuando a Ferreiro le llegó un vídeo en el que la andaluza cantaba un tema suyo. Zahara lo conocía de su etapa de Piratas, pero no fue hasta Las siete y media, disco que el músico publicó en 2006, cuando se convirtió en seguidora. Solía versionar sus canciones por los locales de Madrid y fue con una de ellas con la que conquistó a la compañía discográfica que la fichó. “Fui a la reunión al día siguiente de tocar y me pidieron que les cantara la misma canción que en el bolo, la nueva me dijeron; me dio tanta vergüenza decirles que era de él -y señala a su compañero- que dije que no me acordaba muy bien”, ríe.

Ahora cierran un círculo, pues Ferreiro también se ha atrevido con algunas composiciones de ella. Ante dos voces tan diferentes, con cancioneros repletos de frases de construcción imposible, aseguran que “la gracia es no tener miedo al error, jugar con él” y “que haya momentos muy vivos”. De colchón están sus músicos, que también se unirán sobre el escenario, aunque aún no saben cómo se gestionará la multiplicación de guitarras, baterías y teclados. Ferreiro habla sobre la amistad que los une a todos y muestra su confianza ciega: “No somos dos solistas que van a cantar juntos, nuestras bandas son como una familia”.

Las sinergias que ya han experimentado en festivales y pequeños conciertos les han dado una fe ciega en el otro y también mucha generosidad para compartir sus creaciones. El gallego está "deseando meter sus modulares" y aplicar sus juguetes electrónicos a los temas de Zahara. Ella confiesa que solo se "tiraría al vacío" de tal manera con Ferreiro. "Para agarrarnos solo tenemos una cosa, que son las canciones", asevera como si se tratara de un acto de fe.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes, 4 de octubre, a las diez de la mañana en Ticketmaster y El Corte Inglés.