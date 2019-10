Para todo aquel que anhele su dosis de “intensidad Machi” en vena, se impone asomarse por Netflix y disfrutar de su feroz episodio de Criminal, donde ha vuelto a televisión pero, curiosamente, con una teatralísima sala de interrogatorios como escenario único. Y luego, claro está, devorar los otros dos, también dirigidos por Mariano Barroso, con guiones de Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca, protagonizados por una Inma Cuesta más desgarrada que nunca, y Eduardo Fernández entre Gomorra y Los Soprano. “Eduardo es Dios”, dice Carmen Machi, categórica.

Me dispongo a apuntar las dosis Machi (facción escénica pura y dura) que se avecinan los próximos meses. El 17 de enero llega Prostitución al Español. Me cuenta: “Lo hacemos Natalie Poza, Carolina Yuste y yo, guiados por Andrés Lima. Con Natalie no habíamos hecho teatro desde Fuegos, de Marguerite Yourcenar, en el Grec, y nos pone mucho volver a trabajar juntas. Al principio decíamos ‘¿Qué hará Andrés con el tema de la prostitución que no esté dicho, y cómo lo va a abordar?”. Según Machi, el montaje es un proyecto “muy Lima”, una mezcla de patetismo, humor y denuncia, y a lo que a tono se refiere, por lo que llevan de ensayos está siendo de nuevo una creación colectiva, tanto del texto como de la puesta. “Hemos hecho ya mucho trabajo de campo en talleres previos”, señala.

“El montaje es una producción conjunta con el equipo de periodistas de Callejeros, entrevistando a hombres y mujeres en Barcelona y Madrid. Ha aparecido un material estupendo que estamos complementando con Juan Cavestany y Albert Boronat. Aprendes mucho con esta función. Mi pensamiento cambia cada día, porque muchas veces no sé de qué parte ponerme: en los talleres ha habido trabajos con feministas a favor y en contra de la prostitución. Y en cuanto al tono que decía antes, hay un aire cercano a Shock, con el uso de los vídeos. Ahora creo que Andrés está más maduro que nunca. Ha ‘limpiado todos los rincones’, como dice Del Arco con sorna y afecto, ‘pero sin perder la misma brutalidad de antes. ¡Y que no la pierda nunca!”.

El siguiente proyecto ya está anunciado, en el Pavón, pero aún no presentado: la comedia es de Pablo Remón y se llama Las funciones. “Todavía no hemos leído nada. La vamos a ensayar en abril y mayo para hacerla en junio y julio”. El plural es un trío: Carmen Machi, Irene Escolar y Bárbara Lennie. “Estoy muy emocionada, y además surgió de ellas”, dice. Estaban haciendo Hermanas y me llamaron. ‘Queremos estar juntas’, dijeron. ‘¿Te sumas para volar las tres?’ Como también me gusta todo lo que he visto de Remón dije ‘¡Menudo planazo! ¡Dónde hay que firmar?’ Y esa es la cosa: nos queremos y nos admiramos… Así pues, dos meses en Madrid. Si luego la cosa sale bonita, haremos gira, pero cuando podamos las tres y para el año entero. De momento, ya digo, solo se podrá ver en el Pavón Kamikaze en verano. Y están pendientes dos proyectos muy bonitos, uno con Lautaro Perotti y otro con Pere Arquillué. Es una gran suerte tener cosas pendientes: son buenos alicientes para levantarte por las mañanas”.