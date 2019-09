Que en apenas un mes hayan llegado a la cartelera española dos películas indias con patrones sociales, tonales y artísticos semejantes no parece casualidad.

SEÑOR Dirección: Rohena Gera. Intérpretes: Tilotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra. Género: drama. India, 2019. Duración: 96 minutos.

Desde el punto de vista del país asiático, una nueva generación de cineastas, algunos de ellos forjados en Occidente, está intentando desmontar arraigadas convenciones sociales respecto del amor, el matrimonio y la acerada estratificación de las clases. Ritesh Batra, director de Tu fotografía, de familia de clase media y nacido en 1979, estudió en su país, fue becado en EE UU, ganó dinero como economista y renunció a su profesión por su antiguo sueño de hacer cine. Y Rohena Gera, de familia de clase alta, nacida en 1973 y formada en la universidad estadounidense de Stanford, había comenzado escribiendo melodramas sin fuste para otros realizadores en su país, pero cuando se ha decidido a dar el salto a la dirección ha abandonado el habitual grosor festivo y popular de Bollywood para ser punzante en su afilada crítica. Primero, con un documental sobre las habituales presiones de los padres respecto de los casamientos de los hijos, What’s Love Got To Do With It? (2013), y después con una notable ficción, Señor, presentada en la Semana de la Crítica de Cannes 2018.

Mientras, desde el punto de vista español, también parece evidente el interés por el exotismo de un país y una sociedad muy alejada de la nuestra, pero que al mismo tiempo exporta un muy particular modo interior de circular por la existencia, que lleva a no pocos giros vivenciales más o menos impostados.

Las biografías de ambos autores no son baladíes: sus respectivas películas, Tu fotografía y Señor, parecen una meridiana respuesta a lo vivido en una tierra de enormes desigualdades económicas y de género, de dificultosa (por no decir imposible) mezcla de culturas, de castas y de clases sociales. Una potencia económica y científica llena de pobres y de maltratos a la mujer, de élites y de campesinos analfabetos. Y ahí entra precisamente Señor, con una historia de amor entre un adinerado miembro de la élite de Bombay y su sirvienta (hablar de empleada de hogar aquí sería risible), procedente de una familia campesina a la que envía dinero con regularidad.

Un proceso sentimental que la directora narra con sosiego y verosimilitud, delicadeza y turbación, y en el que ella pasa de ser un mueble más del piso de lujo del joven arquitecto a configurarse como apoyo afectivo de rotunda sencillez. Y aunque a Gera, procedente del guion, se le note en algún momento que su puesta en escena es más esforzada que expresiva en lo artístico, la película logra emocionar desde una sutileza calmada que, además, destaca en su doble composición de actitudes en cada una de las franjas sociales: los que disfrutan o simplemente se conforman con lo que tienen, y los dispuestos a luchar para cambiar la situación. Y, a diferencia de Batra, desesperanzado respecto de una posible revolución, Gera añade un toque de abierto optimismo.