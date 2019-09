Muere Ric Ocasek, líder de The Cars, a los 75 años

Ric Ocasek, en 2018. En vídeo, videoclip de 'Drive', de The Cars. A. JOSEFCZYK (REUTERS)

El líder y cantante de la banda musical The Cars, Ric Ocasek, de 75 años, ha fallecido este pasado domingo en su vivienda de Manhattan, Nueva York, según ha informado la policía. El cantante fue hallado inconsciente la tarde del domingo en su apartamento de la zona de Gramercy Park por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova. El cuerpo del cantante, de 75 años, no presentaba signos de muerte violenta, según han informado medios estadounidenses.

Bajo el liderazgo de Ocasek, The Cars incorporó efectos electrónicos extravagantes propios del estilo new wave a canciones pop de estructura clásica. Entre sus éxitos destacan You Might Think, Shake It Up o Drive, publicados en la década de 1980.

Entre su debut en 1978 y la publicación en 1984 de Heartbreak city, The Cars se había convertido en el paradigma de la versión estadounidense de la new wave, mucho menos punk que la británica y más heredera del AOR, el rock para adultos.

Antes de que llegaran los noventa, The Cars dijeron adiós. En aquel momento, Ric Ocasek, el líder de la banda, prometió que jamás volverían. Se dedicó a ser productor de éxito. Muchas bandas, la mayoría estadounidenses, de todo tipo de estilos -de Weezer a Bad Religion, pasando por Hole o Jonathan Richman- querían contar con la sabiduría del cerebro de uno de los grupos favoritos de los adolescentes que crecieron en los ochenta, el periodo de su reinado.

La media docena de discos que Ocasek publicó en solitario no solo no convalidó su éxito, sino que cada uno era menos popular que el anterior. Tras su último disco en solitario, Nexterday en 2005, el cuarteto volvió a reunirse en 2011 con Move like this, el primer disco de estudio de The Cars desde 1987.

The Cars fue incluida en 2018 en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con Bon Jovi, Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.