La nueva versión de ‘El rey león’ ya es la película animada más taquillera de la historia

La nueva versión de El rey león reproduce de forma casi idéntica varios fotogramas y diálogos de la original. Pero, además, hay otro aspecto que el filme ha copiado de la obra de 1994, y que seguramente interese mucho más a su productora, Disney: el éxito. El rey león de Jon Favreau se ha convertido en la película de animación más taquillera de la historia, al sumar 1.189 millones de euros de ingresos y superar los 1.137 de Frozen. Todo ello, en menos de un mes: el filme se estrenó el pasado 19 de julio.

El triunfo del largo respalda una vez más la estrategia de Disney de actualizar y devolver a las salas todos sus grandes clásicos. Entre otros, la nueva versión de La Bella y la Bestia, estrenada en 2017, recaudó 1.125 millones de euros. Este año, la adaptación de carne y hueso de Aladdín es la quinta película con más ingresos a nivel global (922 millones de euros) y Dumbo, pese a sus resultados por debajo de lo esperado, ocupa el puesto 14, con 314 millones. Además, quedan por llegar, en los próximos años, Mulán, La sirenita, Cruella, Pinocho o El jorobado de Notre Dame.

Curiosamente, durante la campaña promocional de El rey león, Disney se ha referido al filme como un “live-action movie”, es decir, una película real y no animada, como apunta la revista Forbes. Y eso que el largo no contiene ni una sola imagen que no esté hecha por ordenador, por más que luzca extremadamente realista, como señala el mismo medio. Más allá de las categorías de animación o carne y hueso, lo cierto es que El rey león ya es también el musical más taquillero de todos los tiempos.

La versión original, de 1994, recaudó 862 millones de euros a nivel global, aunque para una comparación correcta habría que incluir en el cálculo los ajustes de la inflación. La web Box Office Mojo ofrece al menos un indicio, aunque referido solo a EE UU: en su lista de los filmes con más ingresos en el país, teniendo en cuenta el aumento de los precios, El rey león original ocupa el puesto número 20 (715 millones de euros) mientras que la que se acaba de estrenar se coloca en la posición 102, con 421 millones.

El rey león de este año es también, de momento, la 12ª película con mejor recaudación de la historia del cine. Si, como apuntan muchos analistas, superara Black Panther —que ocupa el puesto 10 y tan solo suma 10 millones más—, el largo de Favreau añadiría otra marca a su recorrido: el filme más taquillero de Disney que no pertenezca a la saga de Star Wars o de Los vengadores. A la productora la batalla solo puede alegrarle más aún la vida y los bolsillos: gane quien gane, son todos ingresos de Disney.