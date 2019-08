Hace menos de un mes llegó a las pantallas Wild Rose (2018) de Tom Harper, película protagonizada por una joven madre soltera que emprendía su carrera hacia el triunfo esgrimiendo tal sentido de la integridad (artística) que le hacía repudiar esos concursos televisivos percibidos como maquinarias de productos uniformes sin alma. Quizá lo más paradójico de la película no era que una chica de Glasgow aspirase a los cielos del country, sino que un discurso tan beligerante hacia los talent shows se mostrase mucho más sumiso y servicial hacia los lugares comunes del guión de laboratorio en torno al nacimiento de una estrella con las condiciones en contra. Alcanzado tu sueño (Teen Spirit), debut en la dirección del actor Max Minghella, resuelve esa contradicción: un esquema narrativo muy parecido y los mismos tópicos se ponen aquí al servicio de una celebración de ese sobreexplotado formato televisivo como fórmula para hacer realidad cuentos de hadas.

ALCANZANDO TU SUEÑO (TEEN SPIRIT) Dirección: Max Minghella. Intérpretes: Elle Fanning, Rebecca Hall, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska. Género: musical. Reino Unido, 2018 Duración: 93 minutos.

Minghella no se engaña a sí mismo (ni a sus espectadores) con su banda sonora atiborrada de temas pegadizos y su algo anacrónico lenguaje de fragmentario vídeo musical. Su película no está aquí para cuestionar, sino para celebrar y endulzar. La alusión al cuento de hadas no es gratuita: flanquean a la joven inocente (Elle Fanning), un mago carismático en forma de tenor caído en desgracia (Zlatko Buric) y una bruja tentadora con contrato discográfico en la mano (Rebecca Hall). Los tres intérpretes y sus respectivos personajes son el pequeño lujo que se permite esta olvidable película-mercancía.