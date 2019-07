Amenábar debuta en el mundo de las series con el ‘caso Odyssey’

El cómic, la historia, el cine, la televisión, la arqueología submarina, la política y la diplomacia se darán la mano en El tesoro del Cisne Negro, una miniserie de seis capítulos que dirigirá Alejandro Amenábar para Movistar + inspirada en la novela gráfica del mismo título creada por Paco Roca y Guillermo Corral. El proyecto supondrá dos debuts: el del propio director de Tesis y Los otros en el campo de las series televisivas y el del cómic español como base narrativa para una producción audiovisual seriada.

El tesoro del Cisne Negro, álbum publicado el año pasado por la editorial bilbaína Astiberri, rescata y reconstruye la historia de la fragata española Nuestra Señora de la Mercedes, hundida en 1804 en el cabo de Santa María, frente a las costas de Portugal, por navíos británicos que pretendían robarle su preciosa carga de más de medio millón de monedas de oro y plata. Y lo hace sobre la base de dos ingredientes narrativos: de un lado, el propio avatar histórico de La Mercedes (La Merced en el cómic) y, de otro, el intento de expolio protagonizado por el cazatesoros estadounidense Odyssey Marine Exploration (Ithaca, en la historia de Roca y Corral) en 2007 y la posterior batalla jurídica entre el Gobierno español y el estadounidense, saldada con el regreso del tesoro a España en 2012.

Realidad y aventuras

La serie, al igual que hizo el cómic y a caballo entre la ficción de aventuras y la crónica documental, retratará todo ese entramado de despachos ministeriales, bufetes de abogados, servicios secretos y jueces en busca de culpables. Uno de los dos autores de la historia original, el diplomático Guillermo Corral, vivió en directo todo aquel proceso entre 2007 y 2012 en su calidad de alto cargo del Ministerio de Cultura (director general de Industrias Culturales entre 2008 y 2010) y de agregado cultural de la Embajada española en Washington (2010-2015).

Ni Paco Roca (autor, entre otros, de Arrugas, Los surcos del azar y El invierno del dibujante) ni Guillermo Corral participarán directamente en la elaboración del guion, aunque ya han mantenido varias reuniones con Alejandro Amenábar en calidad de consultores, aportándole información de todo lo ocurrido en torno a aquel caso.

El propio Amenábar ha confirmado este miércoles a este diario su participación en el proyecto, que contará con un guion de su puño y letra. El director español estrenará en septiembre su nueva película, Mientras dure la guerra —sobre la figura de Miguel de Unamuno en la Salamanca de la Guerra Civil—, previo paso por los festivales de Toronto y de San Sebastián, y a finales de año se meterá de lleno en el proyecto de la serie, ante el que dijo sentirse “muy ilusionado”.

Alejandro Aménabar y la actriz Emma Watson en el rodaje de la película 'Regresion' (2015). Jan Thijs

También Domingo Corral, responsable de ficción original de la cadena Movistar +, confirmó la noticia y adelantó que se trata de un proyecto “con un nivel de ambición brutal y un rodaje que será largo y complejo”. Corral, Amenábar y el productor habitual del director, Fernando Bovaira, ultiman estos días los últimos flecos y las condiciones con vistas a la puesta en marcha del proyecto. El rodaje de la serie, para la que aún no hay reparto, tendrá lugar el año que viene.

Tras la salida al mercado del cómic a finales de 2018, la editorial Astiberri firmó una opción de venta de los derechos audiovisuales de El tesoro del Cisne Negro para una posible miniserie con la productora Señor Mono. El objetivo era, según publicaron entonces los responsables del sello editorial en su página web, que el cómic se convirtiera “en una miniserie de seis capítulos que se grabaría en las localizaciones donde se desarrolló la historia”, es decir, en aguas del Atlántico cercanas a las costas de Portugal, Gibraltar y Florida. Pero finalmente será MOD Producciones, la productora de Alejandro Amenábar y Fernando Bovaira, la que se hará cargo del proyecto.

A la segunda

El esperado desembarco de Alejandro Amenábar en el campo de las series de televisión se produce después de su malograda experiencia con Patria, la serie televisiva sobre el superventas literario de Fernando Aramburu sobre la banda terrorista ETA. El nombre de Amenábar sonó con fuerza para dirigir la ficción televisiva basada en la novela, pero en el último momento no hubo acuerdo.

Finalmente, el proyecto con producción y guion de Aitor Gabilondo (creador, entre otras, de El Príncipe y Vivir sin permiso) para la plataforma estadounidense HBO fue asumido en solitario por el director Félix Viscarret, después de que Pablo Trapero fuera despedido tras su exigencia de reescribir el guion completo de la serie.

Hace 10 días, y en el transcurso de una larga conversación celebrada en Madrid entre Alejandro Amenábar y El País Semanal, el director ya adelantaba sus intenciones de dar un día el salto a las series, aun admitiendo que se trata de un género del que no es precisamente un fan como consumidor.

“Sí, es probable que un día haga una serie, pero el formato que a mí me encajaría es el de miniserie”, comentaba el director. “Por ejemplo, Chernobyl [una producción de HBO que examina el peor accidente nuclear del mundo ocurrido en la ciudad ucrania en 1986] es lo que más me ha impactado de todo este año último. Son cinco episodios y a mí eso me parece asumible como creador y como espectador”.

Amenábar sí se ve en una miniserie... pero no en una serie de varias temporadas: “El hecho de pensar una serie en cinco temporadas —que para mí no deja de ser como cuando se hacían películas y luego se iban haciendo secuelas— es lo que me resulta difícil de concebir. A mí me gusta saber dónde voy, y creo que a veces los guionistas de las series largas se pierden, dejan de saber a dónde van. El mundo de las series largas me cuesta concebirlo, creo que a menudo hacen perder el hilo al espectador. Hay una excepción, una serie larga que me parece buenísima, y donde los guionistas sí saben perfectamente a dónde van. Es Breaking Bad”.