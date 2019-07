Borrell encarga al Instituto Cervantes que “escriba el relato de España”

En tiempos de Brexit, fake news y el desafío independentista en Cataluña, al Instituto Cervantes, la entidad pública que defiende y difunde el español en todo el mundo, le compete "escribir el relato de España". Estas han sido las palabras que ha transmitido el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, en la reunión que ha mantenido este miércoles con 70 directores de centros en el extranjero de esta institución, congregados desde el pasado lunes en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El director del Cervantes, el poeta Luis García Montero, ha destacado, en conversación telefónica, la novedad de que el ministro del que depende la organización "haya participado en una sesión de trabajo" con directores de los centros, cuando lo habitual suele ser una presencia más protocolaria y breve. "Borrell ha reivindicado la diplomacia cultural como valor fundamental y ha pedido que mostremos la verdadera cara de una democracia consolidada, con sus problemas, pero que está a la cabeza en la lucha por la igualdad, por ejemplo", ha añadido García Montero.

Una fuente presente en la reunión ha explicado que, según Borrell, "hay países, como Francia o Alemania, que tienen una identidad fuerte, concedida desde la escuela y la cultura, que en España no se ha dado. Tenemos un déficit de identidad. Fuera se nos ve en primera instancia a través de la lengua y la cultura porque forman la identidad de un país". Esa imagen "no es mala, pero debería ser mejor", ha advertido el ministro, que dirigiéndose a los directores les ha exhortado a cumplir la siguiente línea estratégica: "Debéis ser agentes de explicación, porque España no tiene quien le cuente. No hay que hacer propaganda, sino transmitir lo que somos, con sus luces y sombras. Somos un país mestizo y debemos conseguir que se nos conozca a través de datos y no por fake news". Una batalla por el relato en la que ha sobrevolado la cuestión catalana, no mencionada, pero implícita en un ministro que ha protagonizado numerosos enfrentamientos dialécticos con los independentistas.

En esa senda para dar a conocer lo español, también dentro de las fronteras, la misma fuente ha indicado que Borrell puso un ejemplo: "¿Quién conoce en España a Bernardo de Gálvez, que es ciudadano de honor en EE UU?" (el general español fue clave en la independencia estadounidense). El Cervantes, que tiene 86 sedes en 45 países, "debe ser eje vertebrador de la política exterior y debe dar a conocer nuestra lengua y al pueblo que la habla", ha resumido el ministro.

Las intervenciones de los directores han bajado a la tierra estas intenciones ante los apuros económicos. “Si se va a abrir un centro en Calcuta, por qué no hay presupuesto, o por qué no se aumenta la plantilla o quejas por los bajos sueldos de los profesores", ha admitido García Montero, que apunta que "si en los próximos días hay un Gobierno estable, se transmitirá esa necesidad". La fuente consultada por este periódico añade que Borrell se ha comprometido a entregar, en el próximo Consejo de Ministros, un documento que "recoja las prioridades económicas del Cervantes".

El día en que el conservador Boris Johnson, proBrexit, ha sido nombrado primer ministro del Reino Unido, García Montero ha recordado que entre los asuntos tratados destaca la presencia del español en suelo inglés. No parece que haya que alarmarse, ya que el homólogo inglés del Cervantes, el British Council, "ha aconsejado que como segunda lengua se estudie prioritariamente el español".

Con 483 millones de hablantes nativos en todo el mundo (de los que solo el 8% vive en España) y 580 millones, si se suman los que la conocen parcialmente o la estudian como lengua extranjera, García Montero ha destacado que el español, tras un periodo, desde 2012, en el que no se había inaugurado ningún centro del Cervantes, esa tendencia se romperá en 2020, cuando abra sus puertas el de Dakar (Senegal). Es una apuesta por el español en el África subsahariana, "que duplicará su población en este siglo", dice García Montero. El siguiente paso se dará en Los Ángeles. "Ya tenemos el acuerdo con el Ayuntamiento y la sede estará en un edificio histórico".