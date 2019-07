La periodista Pilar García Muñiz deja TVE tras 20 años

Después de dos décadas en TVE, la periodista Pilar García Muñiz (Madrid, 45 años) deja la televisión pública. La de hoy será su última aparición en pantalla como conductora de Informe semanal,donde ha permanecido la última temporada tras una larga etapa en el telediario de sobremesa. En una jugada a tres bandas, TVE desplazó a este informativo a Ana Blanco, hasta entonces en el TD-2, y colocó en el noticiero nocturno a Carlos Franganillo.

“En esta profesión es bueno seguir creciendo y hacer cosas diferentes”, asegura García Muñiz, que ha aceptado una oferta de fuera de TVE para desarrollar un trabajo diferente al que ha desempeñado en los últimos años en la cadena pública.

Hasta llegar a ser un rostro habitual del telediario, la periodista pasó por distintos registros. Cubrió a pie de calle los atentados del 11-M o el tsunami del Sureste asiático, presentó España directo, estuvo vinculada al canal 24 Horas, moderó debates políticos y condujo programas especiales en jornadas electorales. Una larga carrera profesional jalonada por el TD-1, donde ha desempeñado su trabajo de manera sobria y mantenido el liderazgo en el competido telediario de sobremesa. “TVE es mi casa. Aquí he crecido personal y profesionalmente. Me lo ha dado todo y he contado con la confianza de la dirección, cosa que agradezco. En estos años he tenido ofertas de fuera pero las he rechazo porque estaba muy bien en la televisión pública. Pero ahora ha llegado el momento de hacer otras cosas, de abordar nuevos proyectos y nuevos retos”, comenta la periodista.

“En TVE seguían contando conmigo, pero sentía la necesidad de reinventarme, de probar nuevos proyectos”, afirma García Muñiz, que confiesa haberse sentido “cómoda y arropada” durante su etapa en Informe semanal. Considera que este espacio de reportajes de actualidad es “más que un programa: es una marca. Es el programa más veterano de la televisión en España”, dice García Muñiz, que tras un año presentando Informe semanal se propone un cambio radical para recupera el pulso informativo. “Profesionalmente, quiero estar más en contacto con el día a día”, recalca.

De su etapa de reportera tiene grabadas en la memoria las terribles imágenes de los atentados de Atocha, aquel 11 de marzo de 2004, especialmente la devastación que se produjo en la estación de Santa Eugenia. Allí le tocó pulsar los testimonios de los viajeros, muchos de ellos heridos. “Todos estaban en shock. Me emocionó mucho la reacción de la gente. También la respuesta de la ciudad de Madrid y el enorme sentimiento de solidaridad”.