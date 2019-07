Reza el título del nuevo disco de Lukas Nelson con su banda que hay que “apagar las noticias y construir un jardín”. Parece que el hijo de Willie Nelson, el veteranísimo forajido -86 años nada menos- y pionero del country moderno, ha tomado buena nota de su propio consejo. Desde que dejó el colegio hace una década y decidió dedicarse a la música, no ha perdido el tiempo en menudencias ni trastornos de la sociedad del espectáculo estadounidense. Con determinación y esmero, se ha dedicado a construir su propio jardín, toda una plantación artística donde prima el amor por el género que su padre elevó a los altares, pero también por el folk eléctrico, el soul blanco y el rock and roll sureño. Una combinación que en su nuevo álbum empasta mejor que nunca.

Artista: Lukas Nelson & Promise of the Real Disco: Turn Off The News Build a Garden Sello: Fantasy / Universal Calificación: 7,5 sobre 10

Lukas Nelson y Promise of the Real, el grupo que lidera desde 2009, se han encargado de abonar bien todo el camino que les ha llevado hasta esta notable obra. Primero, empezaron como teloneros del propio Willie Nelson, que -familia obliga- les dio la alternativa. Luego, tocaron para otros gigantes como B. B. King y John Fogerty, pero nada en todo este tiempo ha sido como ser el batallón de refuerzo de Neil Young, que encontró en estos jóvenes con aires tejanos a los más dignos sustitutos de sus Crazy Horse. Nelson y Promise of the Real han acompañado a Young en aventuras discográficas desiguales pero llenas del pundonor de su autor como The Monsanto Years, Earth y The Visitor. Discos casi anecdóticos en comparación con los conciertos protagonizados desde 2014. Sobre el escenario, catapultados por un Young hambriento, Nelson y su pandilla son como un volcán en erupción. Una hazaña que les valió ser la banda de acompañamiento de Bradley Cooper en la película Ha nacido una estrella, en la que Nelson ha co-producido la premiada banda sonora.

En disco, la cosa baja de intensidad, pero no de elegancia y actitud. Turn Off The News Build a Garden consolida a Nelson y Promise of the Real como nuevos referentes de la americana de sangre bastarda, esa que no se rige por ningún ejercicio de estilo y se deja impregnar por el cruce de géneros. Al igual que sucedió con el anterior Lukas Nelson & Promise of the Real, publicado en 2017, este nuevo disco, el segundo para el prestigioso sello Fantasy, supone una obra sabrosa y viva en influencias que van desde tótems del folk rock norteamericano como el propio Neil Young –se pone al órgano en la versión acústica de la canción que da título al disco- y The Byrds hasta la vena californiana de Tom Petty y Randy Newman. Años atrás, habían sacado Promise of Real y Live Endings, pero el paso a Fantasy supuso para Nelson la ruptura definitiva de la cáscara de compositor y, tomando las riendas, se erigió como líder. Los Traveling Wilburys planean por Bad Case y Where Does Love Go mientras que el toque de cuentacuentos de carretera está en la deliciosa Civilized Hell, con cameo vocal de Willie Nelson y los coros de Shooter Jennings. Como en sus directos, toda la fuerza rockera del conjunto se goza, con su gran crescendo, en Out in LA y en Something Real, con reminiscencias a los Allman Brothers.

Dice Lukas Nelson que este álbum es una declaración sobre “cómo quieres vivir tu vida”. Él lo tiene claro: manteniendo encendida la antorcha de su padre y sus colegas de generación y, de paso, apagando la televisión y construyéndose un buen jardín en el corazón mismo de la música norteamericana.