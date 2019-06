Leiva: “El escenario donde he aprendido todo es Madrid”

Madrid es la ciudad de Leiva. Aquí creció, vio y dio sus primeros conciertos, incluso cuando aún no tenía suficiente edad para entrar en los locales. Se ha formado con bandas madrileñas como Sex Museum y Los Enemigos y eso ha dejado una impronta en el músico que no es capaz de deslindar de su personalidad. “He escrito para Madrid, he vivido muchas zonas de Madrid, es el escenario donde más he tocado”. Así que no se queda ajeno a los cambios políticos que está experimentando la ciudad desde las pasadas elecciones y no se anda con rodeos, el viraje a la derecha que ha tomado con el pacto del Partido Popular, Ciudadanos y Vox le parece “una mala noticia”. “Tengo una concepción del mundo, de la sociedad, de la convivencia, de la aceptación y la solidaridad que está totalmente en contra de los principios de los tres partidos que se han aliado para gobernar Madrid”, asevera.