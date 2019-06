Valeria Castro es la nueva presidenta de la patronal de videojuegos

Hay un peso en las palabras de Valeria Castro, nueva presidenta de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV), que no se suele encontrar en un comunicado oficial el día de un nombramiento. A primera vista, parecen los deseos de siempre de un dirigente para que la etapa que lidera vaya bien: "Animo también a todos los que quieran formar parte de esta nueva etapa a que se pongan en contacto con la Asociación y nos ayuden a que este proyecto tenga el éxito que necesitamos y merecemos". Pero entrelíneas se advierte el deseo de restañar la herida que han dejado las dos anteriores presidencias, dos duros cañonazos a la línea de flotación de la patronal en un momento crucial para el videojuego español.

Valeria Castro asume la presidencia del DEV después de la dimisión de Luis Quintans, que eligió marcharse por la presión mediática que despertaron las acusaciones de impago de su anterior empresa y luego la mala praxis denunciada anónimamente por sus empleados en un amplio reportaje del medio especializado Anait. Quintans, a su vez, venía de sustituir otra dimisión sonada, la de Ignacio Dolset, leyenda del videojuego y del cine español que fue imputado en la Operación Hanta. Castro se enfrenta a recuperar la confianza de los desarrolladores tras sendos patinazos.

El vínculo con los desarrolladores y su representación se encuentra, además, en plena batalla. La Asociación de Editores y Distribuidores de Software de Videojuegos (AEVI), encabezada por las sucursales españoles de las grandes empresas del videojuego en el mundo, ha dado pasos para competir con DEV por el aglutinamiento de los desarrolladores. El fichaje de Arturo Monedero, uno de los desarrolladores independientes con más solera del sector, como vicepresidente fue el movimiento más notorio en esta dirección.

Nueva Junta del Dev Valeria Castro, CEO de Platonic Games, presidenta.

Xavier Carrillo, CEO de Digital Legends, vicepresidente.

Curro Rueda, CTO de Genera Games, vicepresidente.

Fran Gálvez, tesorero.

Enric Álvarez, CEO de Mercury Steam, vocal.

Luis Oliván, CEO de Fictiorama, vocal.

Fernando Prieto, CEO de Gato Salvaje Studio, vocal.

Ferrán Puntí, CEO de The Breach Studios, vocal.

Gonzo Suárez, vicepresidente de Gamelab, vocal.

David Férriz, cofundador de DevilishGames, vocal.

Juan Castillo, fundador de Mechanical Boss, vocal.

Miguel Ángel Arean, CEO de Polygone Studios, vocal.

Luis Díaz Peralta, game designer y PR en AlPixel Games, vocal.

Antonio Iglesias, cofundador de Kraken Empire, vocal.

Durante la última edición del Gamelab, el congreso internacional de videojuegos que se celebra en Barcelona anualmente, Monedero vivió una agria polémica con Gonzo Suárez —uno de los máximos responsables en el desarrollo del videojuego español más famoso de todos los tiempos: Commandos— precisamente por el cargo que ostenta en AEVI. En opinión de Suárez, AEVI usaba a Monedero para lavar la cara de una aspiración ilegítima para dicha asociación, compuesta de multinacionales extranjeras. Suárez lo acusó también de recibir un sueldo elevado de AEVI, mientras que los miembros de DEV asumían los cargos de la institución en situaciones mucho menos boyantes. Monedero se defendió reiterando que su intención sería en todo momento velar por la salud del sector y especialmente por el tejido más masivo: los estudios indies.

Las primeras declaraciones de Valeria Castro apuntan a un intento de animar a la comunidad independiente a unirse al DEV, integrado únicamente por empresarios españoles del videojuego. "Me hace mucha ilusión tener la oportunidad de aportar mi granito de arena a nuestra maravillosa industria. Queda por delante un camino largo y lleno de desafíos que espero podamos solventar entre todos con reponsabilidad y buena fe", ha declarado Castro.

El momento para el videojuego español es crucial y delicado. Por un lado, los estudios independientes del sector están logrando un éxito internacional inédito, con juegos como Gris o Do not Feed the Monkeys acumulando premios y nominaciones en los principales galardones internacionales. Además, el ministerio de Cultura mostró un apoyo inédito, el pasado verano, al sector, declarándolo tan estratégico para el Gobierno como el literario. Pero al mismo tiempo el sector sigue acusando una enorme fragilidad empresarial con un perfil de empresa mayoritario compuesto por empresas ex novo que no consiguen generar actividad económica.

Todos estos desafíos están ahora sobre la mesa de Valeria Castro, la primera presidenta de la institución.