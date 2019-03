Luis Quintans dimite como presidente al frente de la patronal de videojuegos

"Dimito porque no quiero perjudicar a la asociación y a los desarrolladores. Ahora me toca resolver esta situación y seguir adelante. Ha sido un privilegio para mí trabajar por y para todos aquellos que aman los videojuegos como yo. Espero haber ayudado". Estan han sido las palabras de Luis Quintans, a pregunta de este periódico sobre el motivo de su dimisión al frentre de la patronal del videojuego, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos (DEV).

Se cierran así dos años de una presidencia, que, como destacaba nuestro columnista y cofundador de Nivel Oculto, Juanma Moreno, había cambiado el rumbo a la esperanza tras revivir el contacto y el diálogo de la patronal del videojuego con el tejido mayoritario (y precario) del sector del videojuego español: los estudios independientes.

Los acontecimientos se han precipitado en los últimos días después de conocerse la intención de los desarrolladores del videojuego 'Axiom Verge' de demandar a BadLand Publishing, empresa de la que Quintans es CEO, en los tribunales españoles. BadLand Games (anterior empresa de Quintans y liquidada en concurso de acreedores) había asumido una deuda por no publicar la edición física del videojuego para la consola Wii U y del que debía también los royalties a sus desarrolladores.

Hace solo seis días, el DEV anunciaba públicamente en su cuenta de Twitter el apoyo unánime a su presidente, a pesar del problema legal. La presión e indignación en redes sociales fue muy grande, aunque hubo también estudios españoles que defendieron esta ratificación. Josh Fainhurst, uno de los demandantes, declaraba: "Esto es una basura. Luis ha dañado a desarrolladores y publishers apropiándose indebidamente de su dinero, dejándolos en bancarrota y sin los pagos debidos. Me he visto con un montón de desarrolladores españoles en la GDC (la principal convención de creadores de videojuegos que se celebra anualmente en San Francisco). Poner a alguien al frente que represente a ellos y a vuestro país bien".

Solo seis días después, el DEV anunciaba públicamente que aceptaba la petición de dimisión de Quintans. Xavier Carrillo, vicepresidente del DEV, asume la presidencia temporalmente. Fuentes de la industria han indicado a este periódico que el plan es convocar la asamblea general para "las próximas semanas" y resolver allí la sucesión de Quintans al frente de la asociación. Será una presidencia delicada, porque con esta dimisión se acumulan dos presidentes que dejan la asociación para no dañarla. Anteriormente a Quintans, Ignacio Dolset abandonó la presidencia tras ser imputado en la Operación Hanta.

Las reacciones a toda esta situación, por parte de algunos colectivos de desarrolladores españoles, han sido duras. FemDevs, asociación por la visivilización de las creadoras de videojuegos, recordaba en su Twitter que solo un día antes de conocerse la dimisión el colectivo había lanzado un comunicado pidiéndola: "[El DEV] no debería permitir que su presidente esté involucrado en juicios y demandas por impagos; tampoco que públicamente esconda unas disculpas entre mil excusas o amenace con tomar acciones legales contra quien difunda información falsa o dañina contra su actual empresa, Badland Publishing".

Tras saberse la semana pasada todo lo acontecido con Badland, Tom Happ y Dan Adelman y tras conocer las declaraciones de Luis Quintans al respecto, queremos compartir nuestra postura mediante un comunicado.



Lo podéis leer en nuestra página web: https://t.co/bY6CkxGYxc — FemDevs (@FemDevs) 26 de marzo de 2019

Games Workers Unite España, división nacional de la asociación de trabajadores más numerosa del sector en el mundo, también publicó un comunicado en la misma línea a fecha de 25 de marzo: "Desde GWU España estamos muy preocupades [el comunicado se expresa, como todos los de la asociación, empleando el popular neutro de lenguaje inclusivo] de la imagen que proyectan Quintans y el DEV de la industria española. Al fin y al cabo, los más afectados por esta situación han sido les desarrolladores que no han visto su dinero y les trabajadores de BadLand Games que fueron despedidos por el cierre de la compañía. Todas esas pérdidas por las manas decisiones y acciones de una persona que parece no peligrar ni su cargo en la asociación. Perdonar y apoyar a quienes cometen estas prácticas lo único que hace es dar carta blanca a que se produzcan más casos como este."

Desde GWU España queremos mostrar nuestro completo rechazo a las actuaciones de @Luis_Quintans y el @dev_es tras la salida a la luz de los problemas con Limited Run Games y los desarrolladores de Axiom Verge. pic.twitter.com/jmMwXCtF7u — GWU España (@GWU_Spain) 25 de marzo de 2019

Parte de la polémica comentada por ambas asociaciones se da por un comunicado oficial de Luis Quintans lanzado desde su cuenta personal y retuiteado por BadLand Publishing. En él, Quintans se disculpa en los siguientes términos: "Entiendo que nuestra manera de hacer las cosas no fue la ideal y siento mucho los daños que le hayamos podido causar a todos los involucrados, pero quiero reiterar que aún estoy dispuesto a hablar y asumir el pago de la deuda, a la que nunca me negué, para evitar daños mayores a las compañías e implicados". En él también asevera lo siguiente: "Dada la seriedad de las acusaciones hechas contra mí en este asunto, me he visto forzado a ponerlo en manos de mis abogados, que se reservan el derecho de emprender acciones legales contra cualquiera que difunda información falsa o imprecisa que dañe los intereses de la empresa en la que ahora trabajo, BadLand Publishing."

Statement on Games Industry article about Axiom Verge and BadLand Games pic.twitter.com/9KTiJoxWwZ — Luis Quintans 🙌 (@Luis_Quintans) 16 de marzo de 2019

1UP ha contactado a diversos estudios indies de primer nivel nacional para valorar la gestión de Luis Quintans estos dos años y actualizará la información si recibe respuestas.