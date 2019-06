Palencia Sonora y otros 14 festivales que no te puedes perder en junio

Para celebrar los diez años de este carismático programa de radio, Carne Cruda, su equipo vuelve a la carga con un nuevo festín. Este es su segundo festival, y tras su estreno en Madrid, pasa por la sala Razzmatazz de Barcelona. En esta ocasión será el 22 de junio a partir de las 19.00 y reunirá a grandes nombres nacionales como Silvia Pérez Cruz, Albert Pla, Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, The New Raemon, Seward, Mueveloreina, Tribade, The Crab Apples y Side Chik. Todo un cartelazo disponible por 25 euros.