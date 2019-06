REDACCIÓN: JUAN CARLOS GALINDO. REALIZACIÓN: CARLOS MARTÍNEZ

Gonzalo Queipo atiende, comenta, ayuda. Es un librero prescriptor, como si pudiera haber de otro tipo. Le interrumpimos unos minutos para que responda al cuestionario, reconozca que no ha leído a Víctor Hugo y llevarnos unas cuantas recomendaciones fuera de lo habitual. Y una confesión: "Tengo tanto que leer que si no me entusiasma algo no tengo pudor en dejarlo a un lado".