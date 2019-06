Una carrera musical lanzada a 10.000 pies de altura

El escenario es de lo más singular. “No sé si alguna vez se ha presentado un disco en un avión, pero desde luego será una de las pocas veces”, comenta una trabajadora de Iberia. Son las nueve de la mañana, la cantante venezolana Nella se levanta de su asiento en un vuelo Madrid Lisboa y, acompañada del guitarrista Javier Limón, se lanza a cantar su recién estrenado álbum, Voy. La nueva apuesta de la casa Limón llega arropada por artistas como Alba Molina, Jorge Glem y Santiago Periné.

Nella Rojas (Margarita, 1989) abandonó su país natal para vivir en Canadá y Estados Unidos. En ese recorrido se ha empapado principalmente de música anglosajona, la que le gustaba de pequeña, pero los kilómetros de distancia hicieron que los sonidos de su tierra también llamaran a la puerta. “Siento que soy muy versátil en la música y es muy chévere poder cantar de todo, pero cuando me preguntaban quién era Nella, era difícil de responder porque no existía el concepto”, recuerda la cantante.

La venezolana y Limón se conocieron en la Escuela de Música de Berklee (Estados Unidos), “donde ella era ya una ‘rock star”, según relata el productor. Vio en ella “una gran voz, que era buena gente, tenía el concepto de negocio, el compromiso social y la visión digital” que necesita un artista, pero sobre todo, asevera, que “era original”. Hace dos años que emprendieron juntos una búsqueda de identidad en la que Nella se desnudó hasta quedarse con su raíz, la del joropo venezolano. Añadió algo de jazz y los revoloteos gitanos se los ha dado el propio repertorio, compuesto por Limón. Ni él mismo se explica de dónde proviene el deje andaluz y el fraseo flamenco que suena en la voz quebrada de Nella cuando canta. “Pero le gusta a los gitanos y eso nunca es malo”, sentencia.

Ella apunta que no canta flamenco. Tampoco música tradicional. Pero sí busca dejar esas huellas en sus canciones. Se siente honrada de ser el filtro entre la música de ayer y el público de hoy, de conseguir dejar en el oyente el poso del encuentro con la belleza de una canción. Destaca la “hermosísima labor de muchos artistas jóvenes emergentes” que están recuperando el color tradicional en una industria dominada por el reggaeton. “A mí me encanta ir a bailarlo a un club, pero no puede ser lo único que exista, los jóvenes tienen que saber que hay más música, canciones que dejan un mensaje”, matiza.

A 10.000 pies de altura los 180 pasajeros experimentaron ese caleidoscopio de influencias que le permite hacer giros insospechados con la voz. El lugar parece una metáfora de la elevación emocional que busca con sus delicados temas, en los que huye de la sobreexplotación estética con guitarra, cajón y voz. Nella interpretó el tema Volando, que Limón compuso por encargo para el avión Airbus A350 de Iberia. De esa colaboración inicial nació esta iniciativa a camino entre España y Portugal y que se integra dentro del proyecto Volando Tour, con el que la compañía aérea quiere “celebrar la música, el talento y el intercambio entre culturas”. También interpretó Voy, una declaración de intenciones que abre su disco. La cantante hace suyos los temas compuestos por Limón sin dificultad. “Parece que me lee la mente”, justifica sobre la conexión entre ambos.

La técnica vocal que demuestra la supedita a la interpretación: “Pasé de ver a cuántas notas alcanzaba a lo que de verdad me importa de mi música, que es que le llegue a la gente”. Y con ese afán se convierte en una narradora de historias que transporta a los oyentes a su isla Margarita, en temas como Me llaman Nella o Volveré a mi tierra. La vocalista, que ha interpretado Se muere por volver en la película Todos lo saben, estará también el próximo viernes y sábado de junio acompañando a Limón en el Teatro de la Zarzuela, donde este celebra 20 años de carrera junto a artistas como Mariza, Ainhoa Arteta, La Mala Rodríguez o Pitingo.