Finn Wolfhard: “Es muy bueno a mi edad no estar siempre rodeado de mayores”

Finn Wolfhard llega al recinto de Primavera Sound con ganas de lo que haga falta. No es muy habitual que bajo un sol de justicia y en plena tarea promocional, un artista llegue con tal predisposición y con una sonrisa de oreja a oreja que sobrevive a cada petición que se le hace, cada pregunta que se le formula, cada autógrafo que se le pide. Pero el actor que interpreta a Mike Wheeler en la célebre Stranger Things cuenta dos elementos que podrían justificar esta actitud: tiene 16 años y todo lo que ha intentado hasta la fecha le ha salido de maravilla.

Desde la interpretación -ganó en 2017 el Premio a la mejor actuación en una serie de televisión que otorga el Sindicato de Actores- hasta incluso la dirección -ha codirigido un videoclip para la banda Spendtime-, pasando por el prometedor devenir de la banda de rock que lidera, Calpurnia, o proyectos más personales como una línea de camisetas propia cuyos beneficios van destinados a organizaciones que apoyan a músicos con problemas y a otras centradas en la protección de la población indígena. “Tío, es que todo está bien”, sonríe este muchacho que ha pasado de osito de peluche a desgarbado y atractivo adolescente.

En vísperas del estreno el de la tercera temporada de la serie (4 de julio) que le ha visto y hecho crecer, Wolfhard gestiona con elegancia lo que puede decir sobre uno de los mayores éxitos de la historia de Netflix (nada) y lo que no se le permite desvelar (todo), incluido, claro, el rumor que apunta a que su personaje podría fallecer en esta nueva entrega. “Solo te diré que lo que más me gusta es sentarme a leer los guiones y a comentarlos con los otros actores. Muchas veces nos medio enfadamos porque alguien participa en una escena muy chula y tú no. Es muy bueno a mi edad no estar todo el rato rodeado de mayores. Que el reparto de Stranger Things y la gente de mi banda sean de más o menos mi edad ayuda a que uno se relaje más y a que no sienta que está metido en un mundo que no es el suyo”, apunta el canadiense, quien al frente de Calpurnia ya ha editado un EP (Scout, 2018) y espera pronto poder lanzar su álbum de debut.

Tráiler de la tercera temporada de 'Stranger Things'.

En un principio, no existían apenas fans de la banda, solo curiosos seguidores de Stranger Things que se acercaban a ver qué hacía su ídolo. “Y muchos se iban algo asustados. Afortunadamente, ahora ya se sabe cómo sonamos y nadie se lleva disgustos al escucharnos”, bromea. Y Calpurnia suena a indie y a rock clásico, a todos esos discos que su familia le ponía en casa y a todas esas bandas que ha ido descubriendo a velocidad de torpedo desde la preadolescencia. “Dicen que soy un experto en música de los ochenta, y tal vez está feo que lo diga yo, pero es que es así”, celebra el actor, quien a pesar de ya no tener que esforzarse demasiado por disociar su carrera como intérprete de la que empieza a forjarse como músico, tuvo hace unos meses la oportunidad de entrelazarlas. No la dejó escapar.

La mítica banda de indie estadounidense Weezer le llamó para que actuara en el vídeo de su versión de Take on me de A-ha, clásico de los ochenta, y Finn se llevó a todos sus compañeros de grupo. “Actuamos todo y fue como un sueño. He sido fan de Weezer desde siempre”. La conexión de Wolfhard con esa década aún hoy reivindicada conecta también con la idea de que Stranger Things, que, si algo representa, es una actualización de Los Goonies, una cinta de Richard Donner de 1985 que con el tiempo se ha convertido en un clásico reivindicado por varias generaciones a la vez.

“Te iba a decir que es una de mis películas favoritas, pero estoy en Stranger Things, puede sonar algo raro, ¿no? Así, desde hace tiempo si me preguntan sobre películas, prefiero decir que me hubiese encantado hacer el papel e Matthew Broderick en Todo en un día”. Dirigida por John Hugues, la cinta se estrenó en 1986, mismo año en que Stephen King escribió It, en cuya versión cinematográfica aparece Finn. Este año está previsto el estreno del segundo capítulo de la saga.

“Me propusieron una serie de prendas y me alegré de ver cuántas de ellas me gustaban”, comenta feliz al respecto de su colección para la marca española Pull and Bear, que es quien la ha traído hasta esta edición del Primavera Sound. “Elegí las que me gustaban más y salió todo estupendamente. Además, mira…”, señala la sudadera que luce en la que aparece su nombre impreso. “Mi nombre”, sonríe. Es tan bueno que parece un nombre artístico. “Es de verdad. Mola”.