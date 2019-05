15 frases de Eduard Punset

El divulgador científico Eduard Punset ha fallecido este miércoles en Barcelona a la edad de 82 años, según ha comunicado su familia a través de redes sociales. Logró acercar la ciencia a todos los españoles a través de sus libros e intervenciones en los medios de comunicación, donde mostró lucidez y una gran capacidad irónica. Estas son algunas de sus frases más reseñables.

Sobre las emociones. "Es imposible educar sin sentimiento. Cada uno de nosotros somos una comunidad andante de células que hemos entregado al cerebro las llaves de nuestro comportamiento". CONSULTORIO en EL PAÍS (31/10/2008).

Del Estado. "El Estado-nación es una camisa de fuerza que deja indefensos a los ciudadanos. No tardará en admitirse que el acontecimiento fundamental de este medio siglo ha sido que el Planeta se vio desde el espacio". ENTREVISTA con EL PAÍS (1985).

Del Estado (más tarde). "El gran descubrimiento ha sido que cuanta más intuición y menos Estado, mejor nos irá. Hay demasiado Estado". ENTREVISTA con EL PAÍS (10/08/2014).

Sobre la divulgación. "El gran reto de los próximos años, no solo en televisión, sino en los sistemas educativos, en las corporaciones, en las fábricas, en la vida de la pareja, será conciliar entretenimiento y conocimiento. No es cierto que la letra con sangre entra. Muy pocas televisiones han empezado a conciliar estos dos objetivos y las que lo han empezado lo hacen todavía a horarios imposibles". CONSULTORIO en EL PAÍS (31/10/2008).

De la monarquía. "Para mí la libertad es que el Rey no tenga más derechos que yo". ENTREVISTA con Cadena SER (24/04/2012).

Sobre la Fe. "Dios es cada vez más pequeño y la ciencia es cada vez más grande". ENTREVISTA con Noche Hache (14/12/2006).

Del profesor. "Vengo de dar una clase con unos chavales —todo es chavales, para mí— de Secundaria, y me han enseñado muchísimo". ENTREVISTA con Buenafuente (20/11/2008).

Sobre la Evolución. "Habíamos fabricado dioses a nuestra imagen y semejanza, y aplacábamos sus iras despeñando humanos por las murallas y consumando sacrificios humanos. Cualquier cosa salvo mirar qué pasaba dentro de uno mismo cuando aprendía, lidiaba con el vecino, amaba, sufría y moría. Es incomprensible (y sobre todo ha sido una fuente de amargura indecible) que hayamos sobrevivido sin saber nunca qué nos pasaba dentro, por qué nos comportábamos como lo hacíamos cuando estábamos emocionados, acosados por el miedo o la indiferencia". LIBRO ¿Por qué somos como somos? (2008).

Sobre la felicidad. "La felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad". LIBRO El viaje a la felicidad (2005).

De las neuronas. "Ninguna de tus neuronas sabe quién eres... ni le importa". FRASE cedida a Kukuxumusu (2011).

De la sociedad. "Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan". ENTREVISTA con Escala Catalunya (2006).

Sobre el amor. "El amor existió antes que el alma". LIBRO El alma está en el cerebro (2006)

Sobre las redes sociales. "Cualquier tiempo pasado fue peor. Ahora empezamos a saber algo. Gracias a las redes sociales nos hemos encontrado con material ingente que nos permite adentrarnos en el conocimiento y en nuevos universos. Internet lejos de distraer nos conecta con el resto del mundo". ENTREVISTA con EL PAÍS (10/8/2014).

Sobre las jerarquías. "Si no tienes jefes tienes muchas más posibilidades de ser feliz que si te mandan". LIBRO El viaje a la felicidad (2006).

Sobre la probación de los hechos. "Yo no voy a morir nunca, no está demostrado que me vaya a morir. ¿Qué hasta hoy se ha muerto todo el mundo? Sí, pero esto no es una prueba. Podría no pasarme a mi". ENTREVISTA con El convidat (23/09/2010).