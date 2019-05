The National, la gran banda ‘indie’ que se quiere hasta cuando se odia

“Esta vez preferiría no parar. A ver si me hacen caso”. El bajista de The National, Scott Devendorf, está encantado con las sorpresas que trae I Am Easy to Find (4AD/Popstock), octavo álbum de la banda estadounidense formada por tipos nacidos en Ohio que se acercan a la cincuentena. Pero de todas las novedades, la que más parece complacerle y de la que se siente un poco más responsable es el hecho de que hayan pasado menos de dos años desde que lanzaran su anterior largo, Sleep Well Beast. Entre este y el anterior había mediado un lustro. The National confirmaban dos cosas con aquel álbum: que no eran la banda más prolífica de este siglo, pero que, en cambio, sí tal vez eran el conjunto más consistente de su generación indie.

“Nos hemos querido hasta cuando nos hemos odiado. Hemos estado juntos incluso cuando hemos dejado de vivir en la misma ciudad y, aunque parezca raro, jamás hemos dejado de trabajar. Lo que ha sucedido es que, a veces, las cosas no han salido y cuando no salen en este grupo, no salen…”. A través de la línea telefónica, Devendorf marca la distancia entre aquellos años en que el quinteto formado por dos pares de gemelos (los Devendorf y los Dessner) y un cantante algo dislocado dolía, y esta reencarnación de la banda en la que todo fluye con naturalidad sorprendente.

Curiosamente, esta naturalidad ha llegado con sus dos últimos trabajos, los más alejados del sonido que ha llevado a la banda a ser una de las más celebradas por la crítica, amén de cabeza de cartel en festivales como el Primavera Sound o, este año, Mad Cool, donde tiene prevista su presencia el 12 de julio. “No sé si eso de salir de la zona de confort es el tópico aplicable a estos dos largos, pero sí hay algo refrescante en la forma en que los hemos trabajado. Un ejemplo es Rylan, una canción que escribimos creo que sobre 2011 y que por fin hemos grabado. Lo que ha salido no es muy distinto a lo que teníamos. Nos hemos ido acercado a ella poco a poco…”.

Rylan es una de las piezas clave de I Am Easy to Find. El disco es el más largo que han grabado (68 minutos), está producido por el director de cine Mike Mills, quien también ha creado una tan bella como triste película para acompañar el lanzamiento y es el primero en el que el cantante Matt Berninger comparte micrófono con otros vocalistas. Entre ellas, Sharon Van Etten o Gail Ann Dorsey, quien fuera bajista y corista de David Bowie, pieza central para la narrativa del disco. Los duetos tienen todo el sentido del mundo si pensamos que Berninger y su mujer, Carin Besser, exeditora de ficción en The New York Times, escriben casi todas las letras a medias y casi todas versan sobre su relación. “A veces, eso sí, se les va la mano y, por ejemplo, el tema Not in Kansas en un principio consistía en 12 minutos de confesiones de Matt. Demasiado incluso para nosotros”.

En lo musical, I Am Easy to Find no dista mucho de su anterior referencia, donde la electrónica asomaba la pata y dejaba rastros que recordaban más a los U2 más suaves de Achtung Baby que a aquella banda de grandiosas baladas en que The National se había convertido con Trouble Wil Find Me, el disco que en 2013 los dejó exhaustos. “Con Mike hemos probado cosas nuevas y el resultado es bastante alucinante. De cualquier modo, siendo bajista de The National no me cuesta nada admitir que, muchas veces, lo único a lo que uno termina prestando atención en nuestros temas es a la voz de Matt y a la batería de mi hermano Bryan”.