El legado de Blasco Ibáñez se queda en Valencia con más fondos y la propiedad en el aire

El legado de Vicente Blasco Ibáñez, uno de los escritores españoles más universales, se quedará en Valencia, su ciudad natal después de un año de incertidumbre. El alcalde de de la ciudad, Joan Ribó, y la Fundación que custodia cientos de libros, documentos, fotografías y documentación vital sobre el autor de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La barraca o Entre naranjos, han cerrado este martes un convenio por cuatro años –prorrogables otros cuatro– que aumenta el presupuesto dedicado a la difusión de la vida y obra del novelista y político pero soslaya la titularidad de una parte de ese legado, que se arrogan tanto el Ayuntamiento de la capital como la fundación.

La entidad fundacional recibirá a partir de ahora 12.000 euros anuales para su funcionamiento, una inversión de 30.000 euros para renovar la Casa-Museo dedicada al escritor, una réplica del chalé de Blasco en la valenciana playa de la Malvarrosa, y otros 20.000 euros anuales para la difusión de su obra. Además se crea una beca, dotada con 6.000 euros, para fomentar el estudio de la trayectoria del que también editó el diario republicano Pueblo.

El convenio incluye, entre otros objetivos, la digitalización de los cientos de cartas, fotografías y documentos expuestos en el museo para dar a conocer el trabajo y la trayectoria de este controvertido escritor, de personalidad poliédrica. También hay previsto el diseño de rutas culturales y otras actividades para promocionar que se conozca a este valenciano que no deja indiferente.

Los negociadores han evitado una de las cuestiones más conflictivas, la propiedad de parte de los fondos que Gloria Llorca –nieta del escritor– donó en 1997 al Ayuntamiento valenciano en un primer momento pero retiró in extremis dos años después, en 1999, gracias a una cláusula re revocación. Y ahí ha estado el principal escollo en las conversaciones para retener el legado en Valencia. Los representantes de la fundación amenazaron a principios de año –el convenio había caducado en 2018– con llevarse el legado a una institución de Madrid cuya identidad no desvelaron, si el Consistorio no se comprometía a difundir y potenciar con más entusiasmo la vida y obra del escritor y político.

La concejal Glòria Tello, el alcalde Joan Ribó e Ignacio Soler, presidente de la Fundación, en el museo del escritor.

"La solución a la propiedad", ha remarcado Ribó, tras la firma del convenio, "estará en manos de los jueces si la fundación decide acudir a los tribunales. Si la justicia resuelve que el propietario es el Consistorio, asumiremos las costas", ha garantizado el edil tras pactarlo con los herederos. "Lo importante", ha asegurado Ribó, "es que los fondos se queden en Valencia. Quién sea el propietario de ellos es menos importante". El presidente de la Fundación Centro de Estudios Blasco Ibáñez, Ignacio Soler Serrano, se ha mostrado satisfecho con el convenio. "Blasco Ibáñez no es una figura que puede quedar en el anonimato", ha enfatizado.