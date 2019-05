Madonna cambia el estadio por el teatro en su nueva gira

Madonna prepara su primera gira por teatros después de 35 años llenando estadios por todo el mundo. La cantante estadounidense presentará su nuevo disco Madame X en salas de Estados Unidos y Europa en un formato reducido que hasta ahora nunca había explotado más allá de las fiestas de presentación de sus álbumes. “Quiero tener una experiencia íntima con mis seguidores”, explica en un vídeo promocional que ha colgado en sus redes sociales.

El Madame X Tour comenzará el 12 de septiembre en el BAM Howard Gilman Opera House de Nueva York y pasará por salas de concierto, con aforos entre 1.000 y 3.000 espectadores. Entre ellas figuran el Chicago Theatre, The Wiltern de Los Ángeles, el Boch Center Wang Theatre de Boston, The Met en Filadelfia y el Filmore en Miami Beach. También llevará su espectáculo, por primera vez, al escenario del Colosseum del Caesar's Palace de Las Vegas, el legendario teatro donde han actuado Celine Dion, Elton John, Cher o Mariah Carey. A principios de 2020, la gira desembarcará en el Coliseum de Lisboa, la ciudad en la que la cantante ha vivido los últimos dos años, el Palladium de Londres y el Grand Rex de París, aunque la organización aún no ha concretado las fechas. Tampoco ha anunciado si ofrecerá más conciertos en otras ciudades.

Lo que sí es seguro es que en ellos interpretará buena parte de los temas de Madame X, el disco que lanzará el 14 de junio y del que ha dado a conocer Medellín, a dúo con el colombiano Maluma y I Rise, una balada de cariz político, que arranca con una parte del discurso de la activista estadounidense de 19 años Emma González, defensora del control de armas: "Us Kids don’t what we’re talking about, that we’re too Young to understand how the government Works. We call BS". ("Nosotros, los niños, no sabemos de qué estamos hablando, somos demasiado jóvenes para saber cómo funciona el Gobierno").

Acostumbrada a llenar estadios de todo el globo, Madonna rompe con una idea que ha defendido durante décadas. La artista, cuyo caché oscila en torno al millón de euros por recital según la agencia Degy Entertainment, ha insistido en múltiples entrevistas que los conciertos íntimos no son económicamente viables. Sus conciertos, para ella, han de ser rentables ante todo. No en vano, su gira de 2008, Sticky and Sweet Tour, ha sido la más lucrativa protagonizada por una mujer hasta el momento al recaudar más de 364 millones de euros.

Los precios de las entradas para el Madame X Tour oscilarán entre los 53 y los 678 euros, además de las tasas, para las fechas americanas, según la promotora de conciertos Live Nation. Se pondrán a la venta el 17 de mayo para aquellos que se hayan registrado en la web de la promotora antes del viernes 10 de mayo a las 18 horas (hora española). Un día después de la salida a la venta de las entradas, la cantante volverá a presentarse en directo durante la final del Festival de Eurovisión en Tel Aviv (Israel), el próximo 18 de mayo.