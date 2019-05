‘Arde Madrid’ cancela su segunda temporada por decisión de sus creadores

Arde Madrid, la comedia en blanco y negro creada por Paco León y Anna R. Costa para Movistar +, finalmente no tendrá segunda temporada a pesar de que la plataforma dio luz verde a una nueva tanda de capítulos pocos días después del estreno en noviembre de 2018. La decisión ha sido anunciada por Movistar + en las redes sociales, donde puntualizan que son los propios creadores los que han tomado la decisión de no seguir adelante con la serie. "Por motivos ajenos a Movistar, Arde Madrid no tendrá finalmente una segunda temporada. A Paco y Anna solo podemos apoyarlos en su decisión, porque rara vez se equivocan", dice el breve comunicado.

Paco León, también protagonista y director de la ficción, ha explicado en Twitter la decisión. "Esto no ha sido nada fácil, pero valorando cuestiones personales y profesionales, los creadores de Arde Madrid hemos decidido no hacer segunda temporada". El actor y director ha aprovechado para agradecer a Movistar el apoyo al proyecto y el respeto a la decisión. "Arde Madrid ha cosechado numerosos premios. Ha sido una de las series más vistas de Movistar + y sobre todo un orgullo para todos los que hemos trabajado en ella. Terminará siendo lo que se pensó en origen: una miniserie. Una miniserie histórica en varios sentidos", continúa León.

Los ocho capítulos de media hora de su ahora única temporada están ambientados en el Madrid de los años sesenta y la época en la que la actriz Ava Gardner residía en la capital de España. En pleno franquismo, Gardner vivía su propia dolce vita en una realidad muy diferente a la de la mayoría de los españoles. En la ficción, la actriz estadounidense Debi Mazar interpretaba a Ava Gardner. Pero los protagonistas de la historia eran el servicio de la actriz: Ana Mari (encarnada por Inma Cuesta), Manolo (Paco León) y Pilar (Anna Castillo).

Arde Madrid es una de las producciones más exitosas de Movistar +. Según anunció la propia plataforma, más de 1,2 millones de personas vieron alguno de los episodios en los cuatro primeros días tras su estreno, de lo que un 25% vio la serie completa en esos primeros días. Además, fue una de las creaciones de Movistar que más conversación social generó y la primera que la plataforma estrenó en simultáneo en Latinoamérica.

También ha contado con el aplauso de la crítica. Los premios Feroz 2019 la reconocieron con tres galardones: mejor comedia, actriz protagonista (Inma Cuesta) y actriz de reparto (Anna Castillo). El rodaje de los nuevos capítulos estaba previsto para finales de 2019 y actualmente estaban trabajando en el guion de los mismos.