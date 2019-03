Cuando hace tres años la banda de Nashville, en realidad Kurt Wagner y una cambiante tropa de instrumentistas, publicó FLOTUS (2016), muchos se rasgaron las vestiduras por el uso del pérfido auto-tune, truco digital que uniformiza las voces de las estrellas del sensual R&B y el pop adolescente. Olvidaban que Lambchop ya habían vivido sustanciales transformaciones estilísticas desde su fundación en 1993: del country desabrigado y posmoderno en sus primeros discos, pasaron a los arreglos de sofisticado soul en álbumes de título irónico, los formidables Thriller (1997) o Nixon (2000). Hace ya mucho de aquellas obras introspectivas y refinadas, por lo que el nuevo reto que supuso FLOTUS —acrónimo de la Primera Dama estadounidense, guiño a la esposa de Wagner, dirigente del Partido Demócrata en Tennessee— se antojaba experimento puntual más que renovación permanente.

Artista: Lamchop

Disco: This (Is What I Wanted to Tell You)

Sello: City Slang / Music as usual

Calificación: 6 sobre 10

This (Is what I wanted to tell you) confirma que la depuración electrónica de Lambchop constituye su nuevo hábitat. Como sus amigos de Yo La Tengo en There’s a riot going on, Wagner ha redecorado ese refugio acogedor y presuntamente seguro que edifican sus canciones para enfrentarse, con nuevas herramientas, a la ansiedad de esta época de vértigos mediáticos e inquietantes derivas políticas. El mundo podrá existir preso de la exasperación, nos quedan las confesiones a media luz, la elocuencia vertebrada en ambigüedades y sutiles humoradas, sugieren estas canciones que a veces suenan como si uno de esos megaéxitos de las actuales divas hubiese sido estropeado a propósito, hackeado para reflejar el absurdo que nos rodea. Si en su día dudaba de la esperanza depositada en Hillary Clinton, ¿qué razonara Wagner ante el más zafio e imprevisible de los presidentes estadounidenses?

La respuesta asoma en ocho nuevos temas, olvidando el formato orquestal del pasado para centrarse en las texturas sintetizadas de Matt McCaughan, el bajo de Matt Swanson y el piano de Tony Crow, minimizando la presencia sonora pero avivando letras que sedimentan en verdades provisionales. Dar protagonismo a esa voz aterida pero valiente, tamizada por artificiosas fluctuaciones, nos recuerda que somos todavía humanos, no solo cuentas en redes sociales, números en la máquina. The new isn’t so you anymore, The December-ish you o la final Flower, retratan a un Wagner estoico, aposentado en esa edad en que las irresueltas angustias diarias se mezclan con premoniciones de un final perfilándose a lo lejos. Y, aunque en las primeras escuchas no convenza como su anterior, proyecta música balsámica, emoción contenida, interferencia vital.

Al final, no se sabe bien qué es lo que realmente quería decirnos el cantautor, que muestra en portada su ponderante calvicie por vez primera. Transluce, no obstante, la nula fiabilidad de cualquier predicción sobre el futuro en estas baladas untuosas y rítmicas, sombrías caricias musicando las vísperas de un mañana incierto.