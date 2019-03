Tarantino y su oído para la música española

Quentin Tarantino ha vuelto a poner el oído en la música española para su cine. Con ese ritmo entrecortado y trepidante, Bring a Little Lovin de Los Bravos marca el tráiler de Once upon a time in Hollywood, su nueva película que se estrenará en España a finales de agosto con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como protagonistas. Pero no es la primera vez que un grupo español se cuela en las prestigiosas selecciones del director. En Kill Bill (vol.II) ya introdujo una canción de Lole y Manuel, pareja pionera del flamenco.

La canción de la pareja gitana acompaña a Uma Thurman cuando va a consumar su venganza del encantador de serpientes con la Mamba negra, la espada forjada por el maestro nipón Hattori Hanzo. Suena Tu mirá con la voz de Lole Montoya dramatizando aún más el capítulo ilustrado por ese paisaje de montañas y ella conduciendo al ritmo de las palmas y los coros. “Y tu mirá… Se me clava en los ojos como una espá…”, clama Montoya en la canción que abría el segundo disco de Lole y Manuel, Pasaje del agua, y que en Kill Bill (vol.II) se convierte en un preámbulo de tensión cinematográfica, donde introduce de lleno en el argumento preparando el punto álgido de ruptura. No fue la única composición en español de la que se sirvió en ese filme. La canción que cierra la película es Malagueña salerosa, tema popular mexicano que, de nuevo, daba el punto discordante tan característico del estadounidense.

El cine de Tarantino no se puede entender sin su música. Por eso, en cada nuevo filme se presta mucha atención a sus elecciones musicales. Ahora, Tarantino ha escogido, entre otras composiciones, el segundo gran éxito de Los Bravos en Estados Unidos tras Black is Black para ambientar la historia de dos actores en la meca del cine en 1969, el año del asesinato de Sharon Tate por la secta de Charles Manson. Bring a Little Lovin fue escrita por el dúo de productores australianos Vanda & Young, que pertenecían al grupo The Easybeats. Pensaron en esta canción para la voz de Mike Kennedy y la guitarra de Antonio Martínez, aunque también la interpretaron The Easybeats, con un toque más acelerado y crudo. La canción de Los Bravos alcanzó el número 51 en las listas de ventas estadounidenses en 1968 y permaneció ocho semanas en el Billboard.