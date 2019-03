Ya hay tráiler de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino que tiene como protagonistas a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

La fecha de estreno prevista es el 9 de agosto de este año. DiCaprio ya colaboró con Tarantino en Django desencadenado, y Pitt con el cineasta en Malditos bastardos. En un comunicado, el cineasta apuntó: "He estado cinco años trabajando con el guion, y he vivido la mayor parte de mi vida en el condado de Los Ángeles, incluso en 1969, cuando yo tenía 7 años. Estoy emocionado por contar esta historia de un Los Ángeles y de un Hollywood que ya no existen. Y no podía estar más feliz con el equipo DiCaprio y Pitt".

La sinopsis no tiene desperdicio: el protagonista del filme -que se desarrolla en Los Ángeles en 1969-, Rick Dalton (DiCaprio), es un actor de series de westernsen televisión venido a menos. Su mejor amigo es su doble en las secuencias de acción, Cliff Booth (Pitt). La pareja intenta abrirse camino como puede en un Hollywood en el que Dalton ya no conoce a nadie, por culpa de los vientos de cambio. Justo como el que sale de la casa de al lado de Dalton, ocupada por una de esas nuevas estrellas, una actriz llamada Sharon Tate, encarnada por Margot Robbie.