Muere Dick Dale, rey del surf rock, a los 81 años

El pionero del surf rock Dick Dale ha muerto a los 81 años, según ha confirmado el bajista Sam Bolle a Los Angeles Times. El guitarrista estadounidense, conocido también por su canción Misirlou, que forma parte de la banda sonora de la película de Quentin Tarantino Pulp Fiction, ha fallecido el sábado en un hospital del sur de California, sin que se conozca la causa. Dale, que nació en Monsour (Boston) en mayo de 1937, era conocido como The king of the surf guitar (El rey de la guitarra surfera, en su traducción al español).

El guitarrista era considerado el creador de la música surf en las décadas de los años 50 y 60. Su música llegó a influenciar a otras bandas y guitarristas como Jimi Hendrix, los Beach Boys y Eddie Van Halen. Dale era descendiente de una familia de inmigrantes polacos y libaneses que se estableció en Boston (Massachusetts) y que se mudaron al sur de California cuando él era un adolescente. Allí desarrolló su pasión por el surf y su talento musical. "Me volví adicto al surf hasta un punto en que estaba allí desde que salía el sol hasta que anochecía. No hacía otra cosa", dijo en una entrevista a la revista Surfing.

Su música alcanzaba siempre un altísimo volumen debido a que, según contó a la prensa, buscaba emular el sonido del océano y lograr que "los oídos de la audiencia sangrasen". Leo Fender, el fabricante de guitarras, produjo en la década de los 60 una guitarra y un amplificador que pudiese alcanzar los decibelios que Dale buscaba en sus composiciones. Esto representó un cambio significativo en la industria musical que más tarde fue aprovechado por nuevas bandas de rock.

En 1963, alcanzó la fama al interpretar Misirlou en The Ed Sullivan Show, una melodía con influencias griegas y de Oriente Próximo. En 1990, la canción revivió en la cinta de Tarantino. "Tener Misirlou para la escena de apertura es muy intenso. La música dice que estás viendo una película épica", dijo el cineasta cuando se publicó una versión especial de la banda sonora original de Pulp Fiction. Desde entonces, los famosos acordes han sido llevados a otras películas, anuncios y videojuegos.

Dale padeció en sus últimos años de vida por distintos problemas de salud: un cáncer rectal que le fue diagnosticado en 1966 y del que sobrevivió, así como diferentes problemas renales. Le sobreviven su esposa y representante, Lana Dale, y su hijo Jimmy.