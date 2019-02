“Estamos acostumbrados a que nos comparen con Vetusta Morla”

Javier Valencia (Jerez de la Frontera, 1984) siempre fue el “chiquillo” pegado a una guitarra. Aprendió de música en el coro de la Iglesia y, cuando creció, se propuso dar el siguiente paso. Se enteró de que se estaban organizando unas audiciones para formar un grupo con tres chicos de Sevilla, así que cogió su guitarra y comenzó a repasar los temas que la banda ya había sacado. No le gustaban. Pero aún así quiso probar suerte. El grupo, formado por Bubby Sanchís y los hermanos Javier y Jesús Gutiérrez, le rechazó tras escucharle cantar.

“Yo ya me daba por perdido, pero dos meses después me volvieron a llamar: ‘Oye que en realidad no afinaste del todo, pero algo bueno tenías”, recuerda el vocalista. En 2006 comienza a tocar con ellos, aunque no es hasta tres años después cuando crean Full. Ahora, con dos discos a sus espaldas, el grupo presenta este sábado Capadocia en la sala Ocho y Medio de Madrid.

Con este nuevo trabajo proponen un viaje interior a uno mismo asemejándolo con esta región de Anatolia Central que se caracteriza por tener una geología única en el mundo. Para conseguirlo, el primer tema es tan solo instrumental, algo poco habitual en la banda hasta ahora, con el que pretenden teletransportar a los oyentes hasta Derinyuku, una de las ciudades más famosas de Turquía que se caracteriza por ser subterránea y por tener hasta 33 niveles de profundidad. “Proponemos que atravieses todas esas capas subterráneas que tenemos hasta llegar a la eclosión y recorrer la superficie con toda esa rabia contenida”, señala el Valencia.

Y de esa rabia contenida sabe mucho el vocalista que es quien compone las letras y los arreglos. “Yo siempre he pensado que todo bueno viene de algo malo, y que eso es el aprendizaje. Nosotros hemos tenido que aprender mucho como banda. Sobre todo, a tener paciencia y a saber cómo funciona esta profesión para no agobiarnos”, explica. Para ellos, eso se ha convertido en su maduración como grupo, “a base de golpes y encontronazos”, hasta llegar al crecimiento constante y sostenido en el que se encuentran hoy, convirtiéndose en uno de los grupos de pop rock independiente más reconocidos a nivel nacional.

Aún así, el vocalista confiesa que no pueden vivir solo de la música. “A lo mejor podríamos vivir bajo un puente, pero entonces, ¿dónde enchufaríamos la guitarra?”, bromea. Por ello, cada uno tiene su profesión aparte: dos son arquitectos, otro es técnico de sonido y Sanchís trabaja en Wegow, la web de venta de entradas. “La sociedad no está construida como para que los artistas puedan vivir de su trabajo”, considera Valencia y añade que parece que a la gente no le importaría vivir en un mundo en el que no se hubiera escrito El Quijote o en el que no se hubiera compuesto Blowing in the Wind.

Para este proyecto han contado con Raúl de Lara (Second, Izal o León Benavente) en la producción. Le conocieron cuando colaboraron con Mikel Izal en la canción Tercera Guerra Mundial. Tras ello, le propusieron ser su técnico de sonido durante la gira. Ya solo les quedaba dejarle al mando en su siguiente disco. Con Capadocia cumplen este deseo. “Quisimos probar otro estudio, otra dinámica. Fue una prueba de fuego para nosotros pero él siempre nos ha animado a seguir”, declara.

La voz aguda y de aires líricos de Valencia, hace que inevitablemente recuerden a Vetusta Morla, la banda madrileña que se ha proclamado como el gran hito de la música indie tras vender el mismo volumen de entradas que grandes estrellas internacionales en sus últimos conciertos en Madrid. “Estamos acostumbrados a que nos comparen. Pero lo que ellos hacen son auténticas brutalidades”, aclara. No obstante, la banda cree que antes de la aparición de Vestusta Morla, la gente solo consumía la música comercial que le dictaminaban las radios. En cambio, su éxito “fue como dar un manotazo en la mesa y demostrar que ese estilo ya tenía mucho peso en el país”. Ya era momento de concederle el protagonismo.