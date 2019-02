Juan del Val gana el Premio Primavera de novela con ‘Candela’, el retrato de una mujer en la cuarentena

El escritor y presentador Juan del Val (Madrid, 1970) ha ganado el Premio Primavera de novela con Candela, una novela protagonizada por una mujer en la cuarentena que regenta junto a su abuela y su madre un bar de barrio por el que "pasa la vida entera", en palabras del ganardor. El jurado, presidido por Carme Riera y formado por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún ha tomado la decisión por mayoría.

Descrita por el jurado como un "friso de personajes muy bien definido con una mujer protagonista, mujer contemporánea, muy bien dibujada" la obra está cargada de humor y "frescura narrativa". "Lo más saludable de la vida es reírse de todo", ha asegurado el galardonado esta mañana en Madrid. "La mirada y la manera de evolucionar del personaje tiene que ver con el humor", ha añadido.

Sobre Candela, la protagonista, Del Val cree que es "una mujer maravillosa que igual no sabe que lo es". "Las mujeres me han maravillado siempre y no desde solo el punto de vista sexual", bromea antes de contar cómo se ha metido en la piel de una mujer guiado por la fascinación hacia ellas. "Me parece maravilloso su universo, cómo sienten, como piensan", ha afirmado con la mirada viajando entre su madre y su pareja, Nuria Roca, ambas presentes en el acto de entrega.

Con este galardón, el Premio Primavera continúa con la senda abierta en 2017 cuando le concedieron el premio a la presentadora Carme Chaparro por su primera novela. "Mi manera de contar historias tiene que ver con el audiovisual y eso se ve en esta novela", ha asegurado el autor cuando se le ha preguntado si pensaba en una futura adaptación a la televisión. Del Val ha trabajado como guionista, director, presentador y productor en radio y televisión. Junto con Nuria Roca ha firmado Para Ana, de tu muerto y Lo inevitable del amor. Parece mentira (2017) fue su primera novela en solitario.

En esta edición se han recibido 1.125 originales con España (552 títulos), Argentina (156) y México (78) como principales aportaciones. El ganador de la edición anterior del premio –que han obtenido a lo largo de sus 23 ediciones Rosa Montero, Fernando Savater o Antonio Soler entre otros– fue Javier Moro. Del Val se ha mostrado "muy orgulloso" de pasar a formar parte de esta nómina de autores.