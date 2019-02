No te saltes estas cabeceras de series

- El embarcadero

Los títulos de crédito iniciales de este drama emocional de Movistar + van acompañados de la canción Coyotes de Travis Birds en una versión acústica que rápidamente te sitúa en el estado de ánimo emocional que reina en esta historia de una mujer que, cuando su marido aparece muerto, descubre que ha estado manteniendo una doble vida con otra mujer a solo unos pocos kilómetros de ella. Travis Birds es una cantautora madrileña que en esta canción, según ha dicho ella misma, describe la evolución de las fases de una obsesión.

- El milagro

Otra de esas cabeceras que nunca hay que saltarse es la de la serie italiana El milagro, disponible en España en Sky. La historia arranca cuando la Policía, en una redada en la mansión de un mafioso, se encuentra una virgen que llora sangre, un milagro que pone a prueba la fe y la ciencia y que afecta a la vida de un grupo de personajes, desde un cura hasta una científica pasando por el primer ministro italiano. El tema principal es el famosísimo Il Mondo, una canción de Jimmy Fontana de 1965 que ha tenido un montón de versiones pero que aquí suena en su versión original.

- True Detective

La serie de HBO se ha reinventado en cada temporada, con historias y protagonistas diferentes, y lo mismo ha hecho con sus cabeceras, que mantienen un estilo onírico, con imágenes que se yuxtaponen. La primera temporada, con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, arrancaba con la canción Far From Any Road, de The Handsome Family, y ayudaba a crear la ambientación que fue clave en su éxito. La segunda entrega, con Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Taylor Kitsch, apostaba por un estilo visual diferente, más urbano y oscuro, y tenía la voz de Leonard Cohen en la cabecera con la canción Nevermind. La tercera temporada está protagonizada por Mahershala Ali, que interpreta a un policía en tres momentos de su vida pero investigando un mismo caso de la desaparición de dos niños. Y la canción de su opening es Death Letter, de Cassandra Wilson, un tema de 1995.

- Día a día

Gloria Estefan pone voz a la canción con la que arrancan los capítulos de Día a día, One Day at a Time en la versión original. Igual que la serie es un remake de una sitcom emitida entre 1975 y 1984, la canción también es una nueva versión de aquel This Is It, ahora con ritmos más latinos y que, aunque es en inglés —si se elige la versión doblada, se puede escuchar la canción en español—, incluye alguna palabra en español, igual que hacen los personajes de la serie, una familia de origen cubano que vive en Los Ángeles. Una serie muy recomendable con un formato muy tradicional de sitcom pero tan divertida como emotiva en algunos momentos y que trata temas importantes como la inmigración, la muerte o, en la recién estrenada tercera temporada, el consentimiento sexual, el machismo o la ansiedad y la depresión. Risas, lágrimas y una cabecera que te pone a bailar.

- Crazy Ex-Girlfriend

Esta comedia musical termina este año con su cuarta temporada y ha ido cambiando la canción de la cabecera cada temporada con temas interpretados por la protagonista y creadora de la serie, Rachel Bloom, y que daban pistas sobre por dónde iría la temporada. Como muestra, la de la primera temporada, con la que conocimos la serie, y que cuenta el punto de partida de esta historia: una abogada de éxito en Nueva York y con problemas mentales que se muda a un pueblo en la otra punta del país para tratar de reconquistar a un antiguo amor de la infancia. En España se pueden ver en Netflix tres temporadas mientras esperamos la cuarta entrega.

- Unbreakable Kimmy Schmidt

Saltarse esta introducción, por mucho que Netflix invite a hacerlo, es pecado. Umbreakable Kimmy Schmidt, que ha terminado hace poco, es una comedia con bastantes altibajos en la que nunca sabes si te encontrarás una genialidad o un capítulo totalmente olvidable. Lo que sí sabes siempre es que el opening no va a decepcionarte. En el primer capítulo veíamos el origen de esta cancioncilla, compuesta a partir de las palabras de un testigo que vivía en su caravana al lado de donde la protagonista pasó años encerrada en un zulo y que manifestaba a los periodistas su sorpresa ante lo ocurrido. La canción, escrita por el compositor Jeff Richmond, es un homenaje a vídeos virales similares y tiene el sello de los hermanos Gregory, que también están detrás de otros virales parecidos famosos en Estados Unidos.

- Vis a vis

Vis a vis acaba de despedirse tras su cuarta temporada y después de dos entregas en Antena 3 y otras dos en Fox. Este thriller ambientado en una prisión de mujeres usaba en la cabecera la canción Agnus Dei, de Cecilia Krull compuesta por Manel Santisteban y que en las últimas temporadas ha tenido unos arreglos para ajustarla más al tono un poco más oscuro de la serie. Krull es una cantante madrileña que con otra serie ha sido escuchada en todo el mundo, porque es la intérprete del tema principal de La casa de papel, My Life Is Going On.

- Bron (El puente)

La canción de esta cabecera transporta rápidamente a la serie El puente, que terminó el año pasado tras cuatro excelentes temporadas (disponibles al completo en AXN Now y Movistar +) y dejando uno de los personajes femeninos más maravillosos de la última década, la detective Saga Noren. Su tema principal es Hollow Talk y pertenece a Choir of Young Believers, una banda muy conocida en Dinamarca que combina melodías folk, música orquestal y letras oscuras que van muy bien con el ambiente de esta serie en la que dos detectives, uno de Suecia y otro de Dinamarca, tienen que colaborar en un caso diferente en cada temporada.

- La amiga estupenda

Recomendable serie italiana que en España se puede ver en HBO basada en las novelas de Elena Ferrante sobre la vida de dos amigas en Nápoles. La envolvente banda sonora de la serie está compuesta por Max Richter, uno de los responsable, con sus composiciones, de que amáramos tanto The Leftovers. El tema de la cabecera de La amiga estupenda se titula Whispers y va acompañado de imágenes de las protagonistas, que van cambiando con los capítulos según las niñas van creciendo en la serie.

- Bonus track: Muñeca Rusa

Hacemos trampa con esta última propuesta porque no es la canción de la cabecera de la serie en realidad, sin el tema que se repite en bucle en la que es una de las series del momento, Muñeca rusa, de Netflix. En ella, la protagonista está atrapada en un bucle temporal del que siempre regresa acompañada por la canción de 1971 Gotta Get Up, de Harry Nilsson. Algo parecido a lo que le pasaba a Bill Murray en Atrapado en el tiempo con I got you, babe. En este caso, la protagonista, Nadia, no solo vuelve al mismo punto una y otra vez sino que, antes, muere de diferentes formas. La serie arranca como una comedia con un punto surrealista que se va volviendo más oscura según avanza. La canción no ha sido elegida al azar. Además de su letra, que dice "tengo que levantarme, tengo que salir, tengo que llegar a casa antes de que llegue la mañana", su cantante, Nilsson, murió en 1994 a los 52 años de un infarto provocado por el alcoholismo. La protagonista y cocreadora de la serie, Natasha Lyonne, fue operada del corazón hace años por su drogadicción.