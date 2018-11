La ‘fiebre Ferrante’ salta a la tele

Tras vender 30 millones de ejemplares en el mundo, la saga napolitana firmada por Elena Ferrante llega a la televisión. La serie inspirada en La amiga estupenda, primer volumen de la exitosa tetralogía Dos amigas, se estrena este lunes en HBO España. Es la primera entrega de una adaptación en cuatro temporadas, una por libro, con un total de 32 capítulos. Los ocho primeros corren a cargo de Saverio Costanzo, director romano de 42 años que ya estuvo a punto de adaptar, hace una década, otra novela de esta escritora cuya identidad fue desconocida durante mucho tiempo hasta que la prensa italiana señaló en 2016 que se trataba de la traductora Anita Raja.

Fue la misma autora quien escogió a Costanzo para dirigir la serie, coproducida por la RAI y HBO. "Cuando leí los libros, no me imaginé dirigiendo una adaptación", reconocía Costanzo en la pasada Mostra de Venecia, donde se estrenaron los primeros episodios de la serie. "Acababa de llevar al cine otro best-seller, La soledad de los números primos, y me había prohibido volver a hacer nada parecido. Quería evitar las comparaciones y la decepción inevitable de algunos lectores", añade el director. Que Ferrante impusiera su nombre le hizo cambiar de opinión en pocos segundos. "En realidad no me dio miedo, porque compartimos el mismo imaginario. Si me pidieran que hiciera Blade Runner seguramente no sabría, pero esto sí que lo sé hacer. Fue como probarme unos zapatos cómodos. Solo tenía que ponerme a andar", señala Costanzo.

Esta primera temporada se distingue por su fidelidad a las páginas que escribió Ferrante. También por su gráfica forma de reproducir la violencia que rodea a las niñas protagonistas, la concienzuda Elena Greco, alias Lenù, y su mejor amiga, la más impetuosa Raffaella Cerullo, a la que llaman Lila. Costanzo se esforzó en no dulcificar lo que describe el libro, ambientado en un barrio humilde napolitano durante la posguerra italiana. Costanzo tampoco ha hecho concesiones para acomodarla al gusto estadounidense: la serie se rodó en italiano y contiene numerosos diálogos en dialecto napolitano. "HBO quería algo auténtico. No me impusieron nada y pude ir adonde quisiera", asegura el cineasta. Las protagonistas están interpretadas por una docena de actrices distintas a sus diferentes edades y fueron seleccionadas entre 9.000 aspirantes. Solo una de ellas, Gaia Girace, que encarna a Lila a los 15 años, tenía experiencia interpretativa.

El marketing ha sabido vender la saga de Ferrante como una gran historia de amistad femenina. Pero Costanzo está convencido de que el tema de la tetralogía es otro. "Los libros de Ferrante hablan sobre el poder de la educación. Cuentan que un profesor puede salvarte la vida y cambiar tu destino", sostiene el director. "El conocimiento y la cultura son las únicas maneras de construir un alma sólida. Esa es la idea más política y provocadora del libro, aunque esté escondida dentro de una historia de amistad y sentimientos", agrega.

La serie fue rodada en Caserta, cerca de Nápoles, donde se reconstruyó el Rione Luzzatti, el barrio humilde donde transcurren los libros. "Intentamos rodar en decorados naturales, pero no era posible sacar a los vecinos de sus casas durante tantos meses", afirma Costanzo. Igual que la saga literaria, la adaptación televisiva se caracteriza por su aparente simplicidad. El director parece abandonar sus marcas de estilo para utilizar una deliberada sobriedad. A Costanzo le complace escuchar el comentario. "Era un reto, porque uno debe controlar su ego a lo largo de ocho horas de metraje. Pero el protagonista no tenía que ser yo, sino la historia. El director está en todas partes, pero siempre un poco escondido. Es exactamente lo mismo que hace Ferrante como narradora", sentencia.