‘El embarcadero’, un viaje emocional con forma triangular

El embarcadero, la serie que hoy estrena completa Movistar +, huye de las etiquetas. Para empezar, nadie de los implicados en su producción está dispuesto a encajarla en un género en concreto. “Creo que los creadores no se plantearon que estuviera encorsetada. Han ido descubriendo la serie, nosotros también, y nos ha quedado esta cosa extraña”, cuenta la actriz Verónica Sánchez, una de sus protagonistas. “Es una de las cosas que representa El embarcadero: romper con los prejuicios, los tópicos, las cosas instauradas, eso de poner cartelitos todo el rato. Esto es una mezcla de todo; es una representación de la vida. Habla de la identidad. Y en la vida entra comedia, drama, misterio... Pero poner etiquetas no lo vamos a hacer”, tercia Irene Arcos, otro de los lados del triángulo amoroso que centra la trama.

Álvaro Morte encarna al tercer vértice sobre el que gira la historia. Cuando Óscar, el personaje al que interpreta, muere, su esposa Alejandra (encarnada por Sánchez) descubre que ha mantenido una vida en paralelo con otra mujer, Verónica (Arcos). “Lo que se plantea es un hombre que ama por igual, de forma complementaria, a dos mujeres, no una persona que tiene un amante porque no está bien con su mujer”, puntualiza Arcos.

Las emociones centran esta historia muy diferente a La casa de papel, la anterior creación de sus guionistas. “Es una serie brutalmente emocional, para sentir, y la que hemos hecho con mayor honestidad en ese sentido. Es más fácil hacer una serie adictiva con tensión, secuestros, pistolas... Hacerlo con emociones es mucho más complicado. Pero quizás interese más, porque hablamos de cosas que pertenecen a todos nosotros”, dice Álex Pina, creador de la ficción junto a Esther Martínez Lobato.

Una de las complicaciones al escribir este triángulo amoroso era no caer en lo que sus responsables creen que se podría esperar de ella a priori: los celos o la ira. “Tuvimos que dar charlas a los guionistas. Queríamos una historia de libertad, ajena a los prejuicios morales y judeocristianos, donde los personajes fueran positivos y generosos, no castrantes. Y eso es muy complicado escribirlo porque lo que llevamos en el tuétano es lo otro”, incide Pina. “El conflicto que queríamos contar era el enamorarse, lo que supone el amor verdadero, con personajes a los que no juzgásemos como escritores”, apostilla Martínez Lobato.

Para narrar esta historia, sus responsables eligieron Valencia y La Albufera, dos lugares separados por unos 10 kilómetros, pero que representan dos mundos muy diferentes. Jesús Colmenar, director y productor del espacio, destaca que ambas localizaciones les permitieron “representar los dos universos de los dos personajes femeninos protagonistas, contrapuestas y tan diferentes en el punto de partida”.

“Óscar tiene una vida geométrica: una vida vertical en Valencia, con sus rascacielos, y una vida horizontal en la Albufera, donde no hay edificios de altura, y que simboliza la libertad para él”, explica Sánchez. En la ciudad está su vida con Alejandra y, en el campo, con Verónica. “Yo no había estado en La Albufera, y conocerla me enriqueció mucho. Verónica es la personificación de este espacio”, comenta Arcos.

También ha tenido mucha importancia la apuesta estética y el uso de la luz. “Buscábamos un entorno atmosférico e hipnótico donde las emociones se movieran en un nivel original y con un punto de realismo mágico en el que todo puede ocurrir”, completa Colmenar.