El ilustrador y dibujante francés Jean-Thomas Ungerer (Estrasburgo, 1931), conocido por el nombre de Tomi Ungerer, murió este viernes en Irlanda en casa de una hija, según ha informado a la agencia France-Presse su antiguo asesor Robert Walter. "Murió en la noche. Fue su mujer la que me ha llamado esta mañana [este sábado] por teléfono", ha comentado Walter, amigo "desde hace 35 años".

Ungerer, formado en su ciudad natal, fue uno de los ilustradores más destacados de su generación. A su fama contribuyó su salto, en los años cincuenta, a Estados Unidos, donde publicó en algunas de las cabeceras más importantes como Esquire, Life, Harper's Bazaar o el New York Times. En 1957, un año después de mudarse a Nueva York, sacó a la luz el libro para niños The Mellops go Flying, primero de una saga de cuatro libros protagonizados por personajes como una boa constrictor, una cangura voladora, un pulpo, un murciélago y tres bandidos a los corrige una niña huérfana corrige.

El artista no escatimó en el uso de todo tipo de técnicas y géneros artísticos, desde la pintura, al collage y a la escritura, desde la literatura infantil a los dibujos satíricos y eróticos. El artista residía en Irlanda desde hacía 40 años, pero mantenía un vínculo con su ciudad natal, donde en 2007 abrió el Centro Internacional de la Ilustración, que lleva su nombre.