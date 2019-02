Muere el actor británico Albert Finney a los 82 años

El actor británico Albert Finney ha muerto este viernes a los 82 años, según ha anunciado su familia y ha recogido el periódico The Guardian. Finney, que fue diagnosticado de un cáncer de riñón en 2011, participó en más de treinta películas en su carrera y fue nominado cinco veces a los Oscar (cuatro de ellas como actor principal) aunque nunca recibió ese galardón. Sí se hizo, sin embargo, con tres Globos de Oro y dos premios Bafta. Finney fue célebre en películas como Más allá del mundanal ruido, Erin Brockovich y Dos en la carretera, entre muchas otras, así como en el filme de James Bond Skyfall.

Finney nació en Salford, a las afueras de Mánchester (Reino Unido), en 1936. Hijo de un corredor de apuestas, su infancia transcurrió en una familia de "baja clase media", tal y como él solía decir. Finney comenzó su educación en el Salford Grammar School, y de allí pasó al Royal Academy of Dramatic Arts. Cuenta The Guardian que fue en ese lugar donde coincidió con el actor irlandés Peter O’Toole y con el intérprete inglés Alan Bates.

En 1963 fue nominado al Oscar a mejor actor por primera vez por la película Tom Jones, premio que no logró, pero sí se hizo con un Globo de Oro por ese papel. En 1974, volvió a ser nominado por Asesinato en el Oriente Express; en 1983 por The Dresser; y en 1984 por Under the Volcano. Finalmente, en 2000, la Academia de Hollywood volvió a nominarlo, esta vez como actor secundario por Erin Brockovich. No se llevó ninguna estatuilla.