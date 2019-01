La presidenta del PEN México dice que no recibió la declaración a favor de ‘los Jordis’ que firma su centro

El cisma en el PEN se agranda tras la dimisión de Mario Vargas Llosa, presidente emérito de la asociación de escritores, a causa de la sintonía expresada con las posiciones del independentismo catalán. Magali Tercero, presidenta del PEN México, uno de los 14 centros de la entidad firmantes del comunicado de PEN Internacional que pide retirar los cargos contra los políticos presos Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, afirma que nunca le mandaron el texto. En un mensaje a los miembros del PEN México, la presidenta pone en su conocimiento que el centro, a través de ella, no firmó la declaración sobre Cataluña, al no haberla recibido. Asegura que no habría firmado sin consultar a los miembros, “por tratarse de un asunto muy delicado”.

Este hecho, según otros miembros de PEN, hace dudar sobre la inclusión de los demás centros y amenaza la credibilidad de esta organización en la defensa de la libertad de expresión al haberse actuado, opinan, “con ligereza y falsedad”.

Por su parte, Jennifer Clement, directora del PEN internacional, que con el PEN Cataluña han organizado una campaña que comulga con las tesis del independentismo catalán y en la que se enmarca la declaración en favor de los presos, ha enviado a los miembros de la organización una carta en la que les explica la polémica y reafirma su postura.

Clement, que señala que visitó a los dos presos en Lledoners y le conmovió “su entereza y sus palabras de realismo frente al juicio que enfrentarán en las próximas semanas”, señala que tanto el comunicado como la visita “fueron muy bien recibidos por los presos y sus familiares, así como por la sociedad catalana, pero han generado controversia”. Subraya que el comunicado “se inscribe en continuidad con las resoluciones de nuestros congresos y las tomas de posición de nuestros comités de trabajo”. La polémica, prosigue, surgió porque Vargas Llosa “ha rechazado nuestro comunicado, nos ha acusado de intervenir indebidamente en el debate político de Cataluña y ha renunciado al PEN Internacional”. [Aquí pueden leer la carta de renuncia]

Escribe Clement que Salil Tripathi, presidente del Comité de escritores en prisión del PEN considera el comunicado en consonancia con el Acta Constitutiva del PEN pues “apoya a dos escritores/ activistas que no han defendido la violencia y que están encarcelados por expresar sus puntos de vista”. La presidenta del PEN Internacional dice que el PEN Sueco le ha manifestado su interés en apoyar activamente la campaña en defensa de los dos presos.

En declaraciones a este diario, Clement , que asegura que ha invitado a Vargas Llosa a que regrese a la entidad, ha manifestado que no se esperaba la controversia y ha recalcado que el hecho de que el PEN defienda la libertad de expresión no significa que esté de acuerdo con lo que digan las personas a las que defiende. Preguntada sobre si su opinión sobre la situación en España ha variado tras su visita a Barcelona y Cataluña (la primera que realiza), afirma que le ha llamado la atención la paz y la tranquilidad y que la han conmovido las banderas y los mensajes de solidaridad colgados en los balcones. Sobre la discutible condición de escritores de Cuixart y Sànchez, apuntó que el primero ha escrito poesía y los dos libros de artículos, pero que el PEN ya no es muy estricto en eso y defiende a gente que pueden haber hecho una película con el móvil o a blogueros, y que defendieron al general Gallardo en México por una tesis universitaria.

Ante la grave situación provocada en el PEN, la presidenta del PEN Internacional dice que toda la historia del PEN es una historia de crisis y de debates internos. “Son temas muy dolorosos”, dijo, “pero el PEN sobrevivirá, puede resistirlo” ¿Y su presidencia? “También, claro”.

Por su parte, el escritor angolano José Eduardo Agualusa, uno de los firmantes de la declaración en favor de los presos, se ha reafirmado en su posición en declaraciones a este diario. “Mi país vivió muchos años en dictadura, cualquier voz que quebrara el silencio era bienvenida, cualquier pequeño apoyo de fuera nos parecía importante. Algunos presos lo estaban por defender la independencia del enclave de Cabinda. Por todo esto no puedo dejar de solidarizarme con los presos catalanes que son, incuestionablemente, presos políticos, presos de conciencia. Espero que la posición del PEN ayude a despertar conciencias”.