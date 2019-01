Miki: “Cuando oí ‘La venda’ pensé que la podíamos liar parda”

“Cuando empezó la gala, todos pensábamos que Muérdeme iba a ir a Eurovisión”. Miki Núñez, barcelonés de 22 años, también se sorprendió cuando en la noche del domingo fue nombrado representante español del mayor concurso musical televisado en directo del mundo. Su canción, La venda, escrita por Adrià Salas, no era la favorita en las encuestas online: lo era Muérdeme, interpretada por María Villar; y él ni tan siquiera era uno de los finalistas de Operación Triunfo, el talent de donde han salido los aspirantes a ir a Eurovisión.

Pero, tal y como ha admitido este lunes en una rueda de prensa en Barcelona, aquella sorpresa inicial no es más que el comienzo del viaje: “Cuando llegué a casa [tras la gala] intenté no pensar. Lo único que se me ocurría era: disfruta, disfruta, disfruta”. Es más, ya ha encontrado una causa histórica de alegría personal: “Mis padres han perdido dinero para que yo pudiera tocar en salas pequeñas. Por eso poder hacer esto me llena de orgullo”.

En su comparecencia ante la prensa, celebrada apenas 12 horas después de su triunfo, Núñez ha dado parte del mérito a la canción de ritmo verbenero, La venda. “Cuando me la ofrecieron pensé que la podíamos liar parda. Últimamente se han llevado muchas baladas y esto puede marcar un antes y un después”, ha declarado. En su opinión, una nueva puesta en escena, “más provocativa” podría mejorar las clasificaciones de los últimos años.

Núñez ha manifestado que le encantaría poder salir entre el público como hizo en la gala: “Cuanto más cerca esté del público más contento estaré”. Luego está la cuestión del puesto en el que pueda quedar, algo que asegura no preocuparle; ni eso, ni las posibles críticas que suelen lloverle a los representantes españoles de Eurovisión. Ana María Bordás, jefa de la delegación española de Eurovisión, le ha ofrecido su apoyo: “Es una canción muy alegre que va a ser muy bailada en los próximos meses. Va a representar muy bien la alegría de España”.

A pocos se les escapa el galimatías geopolítico que arrastra el nombramiento de un cantante catalán que representa a España en una gala de Eurovisión que se celebra en Israel. Pero para eso también está preparado: “Quien use políticamente que soy catalán es que no sabe lo que es Eurovisión”, declaró. De hecho, será la tercera vez consecutiva que un catalán represente a España, después de Manel y Alfred. Del mismo modo, ha echado balones fuera por la parte en la que canta en andaluz: “¡Si toda mi familia es andaluza!. España tiene una riqueza cultural enorme, si podemos mezclar todo eso en un concurso europeo será fantástico”, ha sentenciado. Adrià Salas, el autor de la canción, ha apuntado que para él La venda es un proceso en el que a lo largo de la música se van cayendo prejuicios representados en las vendas.

Mientras sube y baja por la montaña rusa en la que se encuentra desde el lunes, Miki prepara su primer disco, uno con cantantes como Alfred, de Operación Triunfo, o el dueto Arnau Griso.