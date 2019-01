Miki Núñez, maestro, feminista y representante de España en Eurovisión

"La venda ya cayó y solo quedó la alegría. La venda ya cayó y empezaron nuevos días". Este estribillo se grabará a fuego en la cabeza de los españoles durante los próximos cuatro meses, hasta que el próximo 18 de mayo Miki Núñez lo cante en el escenario del centro de convenciones de Tel Aviv. Porque esas frases son la parte central de La venda, la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión de 2019.

Contra los pronósticos que auguraban que María Villar y su Muérdeme o que Famous, el ganador del último Operación Triunfo, con No puedo más apuntaban a ser los representantes españoles, finalmente Miki y su 34% de los votos colocaron a La venda, compuesta por La Pegatina, en lo más alto y le hicieron sucesor de Amaia Romero, Alfred García y aquel Tu canción que solo logró una 23ª posición en el anterior festival en Lisboa.

Pero igual que Amaia y Alfred eran muy conocidos por el gran público gracias a la enorme popularidad que alcanzaron con OT 2017, el nuevo representante español no lo es tanto. ¿Quién es Miki Nuñez?

1. Vecino de OT

Miquel Nunyez tiene 23 años, estudió Educación Primaria y trabaja como profesor auxiliar de una academia de inglés. Es de Terrassa, Barcelona, es decir, de la misma localidad en la que se graba Operación Triunfo, cuyo plató está en un antiguo hospital a las afueras del pueblo. Como le decía Toni Aguilar, medio en broma medio en serio, "viene andando desde su casa" a las grabaciones del programa.

2. Un profesional de la música

Como explica su perfil de la web oficial de OT, Miki recibió "clases particulares de guitarra y piano y es compositor". Él mismo lo dijo cuando entró en el concurso: "Mis padres nunca me han dicho que no a mejorar en el mundo de la música, con instrumentos o dando clases". La horquilla de sus grupos favoritos es amplia, y va desde Muse o The Cat Empire hasta Taburete. Para entrar en la Academia optó por la canción Prefiero, de Antílopez, una canción protesta diferente a las de sus compañeros. Además, fue el primer concursante de todas las ediciones de OT que cantó en catalán, con el tema Una lluna a l' aigua. Quedó sexto en el concurso, a punto de entrar entre los cinco finalistas, y consiguió ser favorito dos veces, siendo el único de su edición en repetir como preferido de la audiencia.

3. Su propia banda

Miki es el vocalista de una banda de seis chicos llamada Dalton Bang, con cierto éxito, ya que durante todo el verano de 2018 hicieron una gira por Cataluña. Además, tienen conciertos cerrados por toda esa comunidad autónoma desde este mes de enero hasta el próximo agosto, noches en las que ofrecen "mucho baile, fiesta y sobre todo buena música que va desde los éxitos de los años setenta a la pachanga más actual". Recientemente, en un concierto suyo en Terrassa se unieron Joan Garrido —otro de los concursantes de OT 2018— y Alfred García. La banda cuenta estos días con otro miembro para suplir la lógica ausencia de Miki, y no ha dudado en felicitarle a través de su cuenta de Instagram.

4. Veinte kilos menos

El propio Miki contó en el programa que era una persona "optimista, pasional y con muchísima fuerza de voluntad". Una fuerza que le ha ayudado a cambiar su imagen y su salud, ya que perdió 20 kilos antes de entrar en la Academia. "Yo antes pesaba 20 kilos más y llegó un momento en que dije: 'Hasta aquí hemos llegado. Si puedo cambiar esto, ¿por qué no lo estoy haciendo' Si deseas algo con muchísima fuerza y está en tus manos, yo lo hago cueste lo que cueste". Es fan del deporte, de la montaña y del esquí.

5. Feminista y agitador de mariconez

Una de las mayores polémicas de la pasada edición de Operación Triunfo fue el intento de cambio de la palabra mariconez, presente en la canción de Mecano Quédate en Madrid y que consideraban homófoba, por otra como estupidez, aunque José María Cano, su autor, finalmente no lo permitió. Miki y María eran quienes cantaban esa canción y fueron los instigadores del cambio.

Además, a menudo habla tanto con sus compañeras (al final del concurso eran mayoría: él y Famous eran los únicos chicos junto a Sabela, Alba, Natalia y Julia) como con sus compañeros usando el género femenino, buscando ser inclusivo. En una gala afirmó que le interesa "muchísimo" el feminismo y que tiene mucho que aprender. "Creo que el feminismo es la base de esta sociedad. Creo que el feminismo significa igualdad y la igualdad es... ¡es que no hay más!", aseguró entre aplausos.

6. Pareja y polémicas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIKI (@miki.ot2018) el 15 Nov, 2018 a las 9:37 PST

Como el propio Miki contó a lo largo del programa, tiene novia. Se llama Elena, y se emocionó mucho cuando ella le hizo llegar un mensaje a uno de los chats. Eso, sin embargo, no ha hecho que quede exento de las típicas uniones que los fans hacen de concursantes de OT. En su caso, han querido unirle a Natalia, uno de sus mayores apoyos en el concurso. Aunque él, en cuanto salió, negó que hubiera nada entre ellos.

7. Sus rivales, sus mayores valedoras

Igual que en 2017 los concursantes de OT parecían contentos de ir a Eurovisión, este año no era así. Aparte de Noelia y de Famous, pocos se mostraban entusiasmados con la idea de representar a España en Tel Aviv, quizá dado el mal resultado de Amaia y Alfred. Tampoco dos de las favoritas, María y Natalia, parecían muy contentas, y respiraron aliviadas cuando quedaron descartadas de la competición. De ahí que ellas mismas, buenas amigas de Miki, hicieran una cierta campaña por animar a que se votara La venda. "Hay compañeros con más ilusión", explicaba María hace pocos días. "Es un tema que me han adjudicado y no tiene nada que ver conmigo", afirmaba en la revista Shangay.