‘La Venda’, de Miki, canción de España para Eurovisión 2019

Miki irá a Eurovisión 2019. El excorcunsante de OT 2018 representará a España en la competición musical que se celebrará en Tel Aviv a mediados de mayo con la canción La Venda. Con este tema, el barcelonés de 22 años ha sido escogido por el público en una gala emitida este domingo en TVE que ha reunido a todos los candidatos. El tema ganador, con un 34%, de los votos está compuesto por Adriá Salas, y su elección ha sido una sorpresa, ya que, aunque sonaba como uno de los favoritos del público desde que se presentó hace poco más de mes, tenía una fuerte competencia por delante. Por ejemplo, Muérdeme, de María Villar, que se encabezaba todas las predicciones; o incluso No puedo más, el tema del ganador de OT, Famous, que también parecía popular al empezar la gala pero que ha acabado quedando séptima con un 5% de los votos.

Miki no había llegado a ganar OT y de hecho su elección arrastra una polémica: cuando se repartieron los temas entre los concursantes del talent, hubo tres que se quedaron sin música y otros, como él,tuvieron más de uno.

España se acudirá así al festival de música en directo más grande del mundo: se las verá con otros 41 países, uno menos que el año pasado –Bulgaria no acudirá al concurso por, según ha alegado, motivos económicos–. La edición, que este año tiene el tema Dare to dream (Atrévete a soñar), tendrá una semifinal el 14 de mayo y otra el 16, según ha anunciado la Unión Europea de Radiodifusión (UER). España no participa en esta fase. Como siempre, acudirá directamente a la final del día 18 de mayo, ya que pertenece al Big 5, el grupo de cinco países que tiene privilegios en el concurso por sus aportaciones a la UER.