Famous, ganador de 'OT 2018'.

Operación Triunfo 2018 ya tiene ganador. Famous se ha proclamado vencedor de OT en una final reñidísima en la que Alba Reche terminó en segunda posición con una mínima diferencia de votos. La victoria en el programa de La 1 le ha hecho merecedor de los 100.000 euros correspondientes del premio del concurso.

Su victoria se anunció tras una gala final a la que llegaron Alba Reche, Julia, Natalia, Sabela y Famous. Amaia Romero, ganadora de OT 2017, regresó al programa para presentar Un nuevo lugar, preludio de su primer álbum, además de dar el relevo al ganador de la edición. Además, Pablo Alborán y el dúo Rozalén y David Otero fueron invitados especiales de esta entrega final del programa de TVE.

Famous Oberogo, de 19 años, es el único hombre que ha llegado hasta el último programa de Operación Triunfo 2018. Famous nació en Nigeria y, tras un breve paso por Ámsterdam y regresar a su país natal, reside en Bormujos, Sevilla, desde los seis años, donde estudia Bachillerato de Artes y música.

En la primera fase de la última gala, los cinco finalistas interpretaron temas que habían elegido ellos mismos, tras lo que se anunciaron los dos concursantes que habían obtenido menos votos del público. La clasificación dejó como quinta finalista a Julia, que obtuvo el 10% de los votos tras haber interpretado Déjame ser, de Manuel Carrasco. En cuarto lugar quedó Sabela con el 12% de los votos. La gallega había cantado Tris Tras, de Marful. Alba Reche, Famous y Natalia volvieron a actuar en la recta final tras poner a cero los marcadores de la votación. Para su segunda actuación de la noche, los tres concursantes repitieron los temas con los que se presentaron ante el público en la Gala 0 del programa.

Una nueva votación dejó como ganador a Famous con el 36% de los votos del trío final, mientras que Alba Reche quedó en segunda posición con el 35% de los votos, y Natalia en tercer lugar, con el 29%.

Para proclamarse vencedor, Famous interpretó en la final And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson, además de Faith, de Stevie Wonder, el tema con el que se presentó ante los espectadores en la gala 0. En su recorrido en el programa, ha tenido que hacer frente a retos como interpretar y bailar el tema Uptown Funk, que le valió elogios del jurado y el aplauso generalizado del público. Ha abarcado desde los boleros hasta el rap y, según el jurado y los profesores, ha sido uno de los concursantes que más ha evolucionado dentro de la academia de Operación Triunfo.