Muere Carol Channing, estrella de Broadway, a los 97 años

La diva de Broadway Carol Channing, conocida por sus papeles sobre las tablas en Hello, Dolly! o Los caballeros las prefieren rubias, falleció hoy martes, a los 97 años, confirmó su agente, Harlan Boll. La actriz murió por causas naturales, en su casa de Rancho Mirage, en California, después de sufrir varios infartos a lo largo de último año.

Pese a siete décadas de carrera, la estrella de ojos brillantes y voz áspera nunca logró separar su imagen de sus dos roles principales: el del Dolly Levi, que asumió más de 5.000 veces, en tres distintos montajes en Broadway, según The Guardian, y le llevó a ganar un premio Tony; y el de Lorelei Lee en la obra de Anita Loos, un papel que también hizo celebérrimo Marilyn Monroe en el cine. A diferencia de muchos otros intérpretes, a Channing no le molestaba que se le asociara sobre todo con dos de sus muchos trabajos. "El público espera y pide que cante estas canciones", declaró en referencia a los conocidos temas Los diamantes son los mejores amigos de una chica y Hello, Dolly!. "Soy muy afortunada por ser asociada tan a fondo con ambos temas. Tengo más suerte que la mayoría, ya que se me identifica con dos canciones", afirmó.

Mucho menos le gustó que Barbra Streisand interpretara a Dolly Levi en el cine. "Es como si alguien hubiera secuestrado a mi bebé", declaró entonces.

Channing fue nominada al Oscar en 1968 por Millie, una chica moderna, por la que también ganó un Globo de Oro.