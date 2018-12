El placer de escuchar a cuatro grandes damas británicas

Son grandes damas del cine, el teatro y la televisión. Son también damas de la Orden del Imperio Británico. Pero, ante todo, son cuatro amigas que, cada cierto tiempo, se reúnen para charlar y recordar tiempos pasados. En esta ocasión una cámara se ha colado junto a ellas y ha sido testigo de sus confidencias.

TCM estrena en exclusiva Nothing Like a Dame, un documental dirigido por Roger Michell, realizador de Notting Hill, en el que, en una animada y entrañable conversación, se sientan juntas las actrices Judi Dench, Maggie Smith, Joan Plowright y Eileen Atkins. Un encuentro que tiene lugar en la casa de Joan Plowright, situada a medio camino entre las localidades de Brighton y Chichester, en el sur de Inglaterra, una pequeña mansión que la actriz compró junto con el que fue su marido, el gran Laurence Olivier. El filme se ha estrenado recientemente en los cines de Estados Unidos y de Reino Unido, donde ha cosechado excelentes críticas, como la del periodista Peter Bradshaw de The Guardian: “La risa y la hilaridad pura son contagiosas en esta película tremendamente divertida. De verdad, no se me ocurre ningún otro documental reciente que me haya hecho reír casi todo el tiempo. No es nada más ni nada menos que una ácida charla entre cuatro de las más famosas damas del teatro británico”. En España, Nothing Like a Dame no ha pasado por salas y se estrena directamente en TCM.

Al comienzo de la charla las cuatro intérpretes recuerdan cómo fueron sus inicios profesionales. “Una gitana le dijo a mi madre que yo sería bailarina”, rememora Eileen Atkins, la actriz a la que hemos visto en películas y series de televisión como Gosford Park o The Crown.

Judi Dench, por su parte, lleva cinco décadas en el mundo de la interpretación. Ha protagonizado títulos como Su majestad Mrs. Brown o Té con Mussolini y ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por hacer de Isabel I en Shakespeare enamorado. “Maggie, yo te conocí en 1958 en el Festival de Edimburgo, en la representación de El falso amigo”, recuerda. “¿Lo hicimos bien?”, contesta Maggie Smith. “Creo que no”, afirma Dench entre risas.

Maggie Smith evoca los numerosos desencuentros profesionales que tuvo con Laurence Olivier, el marido de Joan Plowright. “Creo que me daba más miedo él que las críticas, aunque yo, a veces, también le aterrorizaba”, declara la ganadora de dos Oscar por las películas Los mejores años de Miss Brodie y California suite.

Joan Plowright cumplió en octubre 89 años. Eileen Atkins, 84 en junio. Judi Dench y Maggie Smith llegarán en diciembre también a esa edad. Las cuatro hablan con humor de sus achaques; de la pérdida de audición y de vista. “Entre todas tenemos tres ojos sanos”, bromean. Joan Plowright, que se quedó ciega hace tiempo, ríe. Sin embargo, no piensan en la retirada. “Seguiremos trabajando si nos lo piden”, afirman, “aunque a Jude le ofrezcan los papeles antes”, matiza maliciosamente Maggie Smith.

Y es que, como decía aquella canción del musical South Pacific, “There is nothing like a dame”, es decir “No hay nada como una dama”. Bueno, sí: reunir a cuatro de ellas, algunas de las mejores que ha dado la escena inglesa en el último medio siglo y verlas y escucharlas en la pantalla.

Además del estreno exclusivo de Nothing Like a Dame, TCM dedica la programación de noche de todos los viernes de diciembre a estas actrices emitiendo títulos como Philomena, protagonizada por Judi Dench, y Un cadáver a los postres y El cuarteto, con Maggie Smith.