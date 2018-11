Dos grandes desembarcos electrónicos en Madrid

House, techno, sonidos vintage con reminiscencias disco... Los apasionados de la música electrónica están de enhorabuena. Este mes de diciembre arranca una nueva temporada de festivales en Ifema con dos grandes citas internacionales que llegan por primera vez a Madrid: el Festival DGTL y Don't Let Daddy Know DLDK. Robert Hood, The Black Madonna, DJ Koza, Ame y Mathew Jonson, Len Faki, Charlotte de Witte, John Talabot, Damian Schwartz, Javi Redondo, JP Enfant, Midland, Skatebard, Trikk y Vane Versions.

Estos serán los artistas que actuarán en la primera de las citas, que será el miércoles 5 desde las 22.00 hasta las 07.00 horas. El cartel del Festival DGTL, que se celebrará en otras ciudades como Ámsterdam, Barcelona o São Paulo, apuesta en esta edición tanto por talento nacional y emergente como por grandes nombres internacionales. The Black Madonna es, sin duda, una de las activistas feministas más reivindicativas de la escena musical. Aunque solo lleva unos pocos años mediáticos en los escenarios, esta artista puede ser ya el nombre femenino más importante de la electrónica internacional. Y aterriza en Madrid para traer esa mezcla de house y dance old school de su tierra natal, Chicago. Marea Stamper ya cuenta con hits incontestables como We still believe o Exodus, en una trayectoria en la que no ha parado de crecer en el sector musical: DJ, telonero, producción…

También, dentro del panorama internacional, destacan nombres como Robert Hood, icono de Detroit, la estética de Ame y Mathew Jonson o la presencia del mítico residente de Berghain, el templo alemán del techno, Len Faki. Sin olvidar a DJ Koze, alias del productor musical Stefan Kozalla, asociado también a la escena berlinesa. Este artista será el encargado de hacer sudar la camiseta a todos los asistentes al festival.

Este verano volvió a su formato más estándar con el álbum Knock knock (Pampa, 2018), ideal para subir ánimos y dejarse llevar. Dentro de la escena nacional, John Talabot es quizás uno de los nombres que más suenan. Aunque no ha publicado nada como tal desde el año 2012, su largo Fin, no ha parado de pincharse alrededor del mundo. Conocido internacionalmente por sus cuidadas y refinadas actuaciones, en el año 2014, Oriol Riverola (nombre real de Talabot) creó el proyecto Talaboman junto al sueco Axel Boman.El evento, además de la cara destinada a la electrónica, que comparte con muchos otros festivales, destaca por un compromiso con la sostenibilidad medioambiental con el que busca llegar, para 2020, a ser un festival en el que se generen cero residuos. Entre otras cosas, la oferta gastronómica es vegetariana, no hay vasos de plástico de un solo uso e, incluso, se transforman los desechos orgánicos generados durante el festival en compost, que es repartido posteriormente entre agricultores locales. Este último año presentaba también un programa llamado Art & Revolution en el que se incluían performances e instalaciones sonoras, incluida una escultura creada a partir de plásticos recogidos en la playa de Barcelona.

Por su parte, el fenómeno mundial Don't Let Daddy Knowregresa a España para continuar haciendo historia. Tras Ibiza y Mallorca, donde la idea comenzó en 2012, DLDK prepara el desembarco, por primera vez, en Madrid el 8 de diciembre, para continuar su estela de grandes éxitos, tras la celebración de su sexto aniversario en el Ziggo Dome de Ámsterdam a principios de marzo. Y lo hará en Ifema, en un espacio con capacidad para más de 10.000 personas, y con una alineación de estrellas mundiales.

40 millones de sueldo

Entre ellos, el artista holandés Tiësto, número cuatro en la clasificación de la revista británica especializada DJMag, y el segundo DJ mejor pagado según la lista Forbes con 40 millones de dólares en 2017, solo por detrás de Calvin Harris con 48 millones y medio. Este pincha de música dance, cuyo verdadero nombre es Tijs Verwest, continúa en la escena musical a sus 49 años, a pesar de no haber publicado un disco desde hace cuatro años. Y junto a él, como cabeza de cartel, acudirá Don Diablo. Tampoco se perderán esta cita otros nombres como Third Party, Dimitri Vangelis & Wyman o Sem Vox.

La DJ madrileña Radness se ha incorporado también al carter de actuaciones de DLDK. Una artista que ha pasado por clubs tan importantes como Shoko o el conocido Garamond, en Madrid, donde es habitual, y en conocidas sesiones como la valenciana Wonderwall. Y aportará el lado femenino.DLDK España formará parte de la gira mundial de Don’t Let Daddy Know World 2018 por grandes capitales.

Así, lo que comenzó hace seis años es ahora un fenómeno mundial con acontecimientos en más de dieciocho países. DLDK ha conseguido crear un sentimiento único de unión que le ha convertido en el punto de referencia para la producción de eventos con este exclusivo espectáculo, y en clave de su éxito.