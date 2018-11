Banksy se verá en Madrid el día de la Constitución

El misterio, la sorpresa y la polémica arropan toda iniciativa que tenga que ver con Banksy, la celebridad del arte callejero más famosa y a la vez desconocida. Si las previsiones se cumplen, la próxima gran exposición de Banksy se podrá ver en Madrid el 6 de diciembre, festividad de la Constitución. Aunque se conocen pocos detalles, se sabe que se exhibirán alrededor de 70 obras propiedad de coleccionistas privados internacionales en el espacio 5.1 de la Institución Ferial de Madrid (Ifema) y que la muestra se titulará Banksy, Genius or vandal . Como cabe suponer, se trata de una exposición no autorizada por el artista.

La muestra, que se podrá ver hasta mediados de marzo, tendrá la peculiaridad de que gran parte de los coleccionistas ha aceptado participar a cambio de poder vender las obras de su propiedad, en función de las ofertas económicas que se produzcan. Es una manera de comprobar el estado del mercado, según apuntan entre los organizadores del evento. No se descarta tampoco que alguno de los shows habituales del creador contribuyan a animar a los posibles compradores.

El último espectáculo de Banksy ocurrió el pasado 10 de octubre en Londres durante una subasta en Sotheby’s. Casi a la vez que sonaba el mazo con lo que se indicaba que la obra Girl with Balloon (Niña con globo) se adjudicaba, fue destruida por una trituradora que aguardaba escondida en su interior. La compradora de la obra, una coleccionista europea, no se amilanó y mantuvo el precio de la pieza, 1,8 millones de euros. Y se llevó a su casa los restos bautizados de nuevo por el artista como Love is in the Bin (El amor está en la papelera).

En cambio, el 24 de octubre en París, se produjo una nueva subasta en la que las expectativas no se cumplieron. En la puja organizada por Artcurial no hubo sorpresas ni precios enloquecidos. Cinco lotes del artista británico fueron adjudicados por cantidades relativamente moderadas, unos 127.000 euros.

Pese a su fama y cotización, se saben muy pocas cosas de la biografía del artista. Conocido desde finales de los ochenta, hay quienes mantienen que nació en Bristol, Inglaterra, hacia 1975. Sus obras murales pueden aparecer en los rincones del mundo más inesperados y mezclan los dibujos sencillos con textos breves. El racismo, la guerra o la política son algunos de los temas que afronta con más frecuencia. Algunos interpretan que sus acciones son pura protesta, pero cada vez son más los que opinan que detrás del personaje hay un artista con grandes dotes mercantiles.

Las entradas para ver la exposición se pueden adquirir a partir de hoy jueves, 29 de noviembre en www.entradas.com.