Muere a los 91 años el coleccionista de arte Mariano Bellver

El coleccionista de arte Mariano Bellver, conocido por haber donado al patrimonio de Sevilla —ciudad en la que residía desde 1940— su prolija colección de arte, ha muerto a los 91 años como consecuencia de las complicaciones de salud que sufría desde hace tiempo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la familia del coleccionista. El pasado 10 de octubre, Bellver participó en la inauguración del museo instalado en la Casa Fabiola, enclavada en la calle del casco histórico de la capital andaluza de la que toma su nombre, que expone las más de 550 obras donadas por este mecenas, que el próximo 5 de diciembre habría cumplido 92 años. La colección cuenta, entre otros objetois, con lienzos, esculturas y piezas de orfebrería.

Durante la inauguración de la Casa Fabiola el pasado octubre, Bellver rememoró ante los medios de comunicación los "15 años de parto" vividos para lograr que su gran colección de arte fuese expuesta de manera unitaria en un centro público, pues la creación de este centro museístico estuvo precedida de arduas negociaciones, giros y contratiempos. El coleccionista, que también es empresario y propietario del colegio San Juan Bosco de Sevilla, se mostró "satisfecho" de la inauguración del espacio, aunque avisó de que le "hubiese gustado hacerlo antes". En ese sentido, recordó que él mismo advirtió en su momento de que su colección "no cabía" en la ubicación inicial del Pabellón Real.

El mecenas también opinó que la Casa Fabiola le parece un buen enclave, pero que le "faltan paredes" para albergar su colección al completo. "No cabe aquí, me faltan paredes", dijo. También consideró que la ciudad no ha "compensado aún" el gesto protagonizado con la donación de su colección de arte.

El proyecto Casa Fabiola-Donación Mariano Bellver abrió sus puertas el pasado octubre con una ecléctica colección —la mayor del costumbrismo sevillano— de más de 560 obras de entre los siglos XVI y XX valoradas en 14 millones de euros. Además de pinturas, reúne un nutrido número de tallas, marfiles, cerámicas, relojes, muebles, belenes napolitanos y otros objetos de arte decorativo.

La Casa Fabiola está situada en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Tipológicamente responde a una gran casa patio sevillana del siglo XVI con reformas hasta de principios del XX. Desde el pasado octubre ejerce como museo de la colección donada por Bellver, que peleó por un espacio durante casi las últimas dos décadas, desde el año 2000, cuando decidió donar sus tesoros.