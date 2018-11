Snarky Puppy en las Furious Sessions

Lo que dice Wikipedia sobre Snarky Puppy es lo siguiente: “Snarky Puppy is a Brooklyn-based fusion-influenced jam band, led by bassist, composer, and producer Michael League”. Algo así como “Snarky Puppy es una banda de fusión/jam con base de operaciones en Brooklyn que está liderada por el bajista, compositor y productor Michael League”.

Aunque después de haberles tenido por el estudio y conocer a Michael, yo los describiría más bien como un colectivo de músicos de gran nivel que se juntan para disfrutar y hacer música sin prejuicios. Si bien es cierto que todo está bajo la dirección de League, en la dinámica de la banda se juntan las experiencias y el bagaje de cada miembro para obtener como resultado esa mezcla que conforma el sonido de este grupo que arrastra ya legiones de seguidores (la mayoría de ellos curiosamente músicos).

Michael League, líder de Snarky Puppy en los estudios Sol de Sants. Bernat Rueda

Bajos con groove, armonías de jazz, estructuras algunas casi de pop, sonidos que se fusionan sin complejos de la mano de una serie de intérpretes de altos vuelos que incluso se van turnando en la titularidad de los instrumentos, como si en un equipo de fútbol se tratase.

De hecho la participación de todos los integrantes de la banda se ve reflejada también en la labor compositiva del colectivo: 8 de los miembros de la formación han compuesto para alguno de los 15 temas del próximo disco que está a punto de salir al mercado.

En este trabajo 8 canciones son totalmente nuevas, con 4 bonus tracks que se irán publicando una a una tras la publicación del LP. Además se incluirán 3 versiones extendidas de temas del álbum.

Otra de las curiosidades del disco que pone de manifiesto este buen rollo y compañerismo, es que los diversos baterías de la banda han tocado en todas las canciones. Alguno durante el estribillo, otro en un solo, otro en un puente...

Larnell Lewis, batería de Snarky Puppy. Bernat Rueda

Pero la cosa no acaba ahí, como son de la categoría culo inquieto casi todos los miembros tienen a su vez proyectos paralelos, muy interesantes todos ellos. Por ejemplo durante la sesión podemos ver a Michael con una camiseta que reza “Ghost Note”, nombre de la banda liderada por el percusionista Nate Werth.

Este último trabajo de Snarky Puppy se publicará con GroundUp Music, sello que ha creado el propio Michael para dar salida a proyectos en los que el denominador común es un gran nivel musical tanto a nivel interpretativo como compositivo. Entre el catálogo del sello podemos encontrar a formaciones y artistas como Forq, Bokante, David Crosby o Cory Henry

Y ahí no acaban las buenas noticias, ayer mismo mientras Michael me pedía algunas variaciones en la mezcla que estáis escuchando, me confirmó que se viene a vivir a España, así que agarrémonos los machos por que este hombre aparte de ser un musicazo (se viene con 3 Grammys bajo el brazo), es un dinamizador cultural como la copa de un pino.

Disfruten de esta sesión furiosa igual o más de lo que hemos disfrutado nosotros haciéndola.