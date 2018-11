Así es ‘Tiempo después’, la nueva película de José Luis Cuerda

Desde la izquierda, María Ballesteros, Pepe Ocio, Roberto Álamo, Blanca Suárez y César Sarachu, en 'Tiempo después'.

Tiempo después se desarrolla en la España de 9177 "mil años arriba, mil años, que tampoco hay que pillarse los dedos", como cuenta en off José Luis Cuerda al inicio del metraje. Así arranca una de las películas españolas más esperadas de la temporada, un compendio de los mejores chistes filosófico-políticos del director de Amanece, que no es poco, El bosque animado o Total, un mediometraje de 1983 que podría servir como perfecto complemento a Tiempo después, ya que ambos trabajos comparten muchas similitudes.

Tiempo después se centra en el enfrentamiento entre quienes tienen una profesión y viven en un rascacielos -el Edificio Representativo (un posible guiño al universo de Rascacielos, de J. G. Ballard)- y los parados que habitan un campamento de chabolas en un bosque; a lo que añade la amargura lampedusiana del vano intento de las revoluciones por cambiar el estado del mundo, y más de 40 actores en estado de gracia. En boca de ellos, un guion escrito hace años que aunque se date en el futuro no puede sonar más actual. "En realidad, es triste que yo haya trasladado esa España al futuro, pensando que lo que ocurre en el presente irá a peor. Me temo que vaya por ahí la cosa", contaba Cuerda en San Sebastián, primera de las múltiples paradas del recorrido festivalero que está haciendo Tiempo después antes de su estreno el 28 de diciembre. Y para quien no la haya visto en esos preestrenos, aquí tenemos su tráiler.