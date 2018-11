Dua Lipa, la nueva reina del pop, protagoniza Los 40 Music Awards

En albanés dua significa "amor", pero en medio mundo es como se conoce a la nueva reina del pop: Dua Lipa. La cantante británica de ascendencia albano-kosovar es la última gran estrella en el firmamento del pop comercial a la altura de Beyoncé, Taylor Swift o Lady Gaga. El año pasado fue la artista más reproducida en Spotify en Reino Unido, superando a Rihanna o Ariana Grande, pero no fue fruto de la casualidad ni la moda. Esta chica de 22 años es la voz generacional de las jóvenes británicas de hoy en día, aunque su impacto alcance a adolescentes de varios países.

Dua Lipa, que actuará esta noche en la gala de Los 40 Music Awards junto a Pablo Alborán, David Guetta, Dani Martín o Beba Rexha, debutó en la música hace dos años con el sencillo Be the One y se convirtió en un éxito. Actualmente, con tan solo un disco, sus cifras son estratosféricas. Su canción New Rules lleva más de 984 millones de reproducciones mientras otras dos composiciones llegan a los 600 millones y el resto no bajan de las decenas de millones en Spotify. En YouTube, los números se multiplican casi por dos.

Pero, más allá de esta mareante carta de presentación, New Rules se ha convertido en un himno femenino, llamando a la acción a las mujeres contra cualquier hombre tóxico y dominante. "Si estás debajo de él, no vas a estar nunca arriba", concluye uno de sus versos. Con su explosiva estética, Dua Lipa, amante de la moda, usa sus redes sociales -en Instagram tiene 20'7 millones de seguidores y 2'6 en Twitter- y sus apariciones en público para hablar audazmente sobre el feminismo, pero también sobre la comunidad LGBTQ.

Su carisma en concierto, como demostró en la última edición del festival Mad Cool el pasado verano, se traslada también a la vida fuera del escenario. Con desparpajo y cierta dosis de rebeldía, puede recordar a una Chrissie Hynde, líder de The Pretenders, pero en el actual paisaje millennial. En tan solo tres años de carrera, la cantante es un modelo para las nuevas generaciones, incluso para compañeras de profesión a ambos lados del Atlántico. De hecho, Rosalía, el último fenómeno de la música española, ha fijado su mirada en ella más que en cualquier otra estrella del pop para construir su actual figura artística, tanto en el uso del estilismo como de las redes sociales para su promoción.

Tiene una decena de tatuajes en el cuerpo. Uno de los más visibles es el que está en una de sus manos y en el que se puede leer en inglés "paciencia". Una palabra que siempre le repiten sus padres para alcanzar cualquier objetivo en la vida. No quiere olvidarla. Su gran inspiración son sus padres, que tuvieron que huir de la guerra en Yugoslavia en 1992. Se refugiaron en Londres, donde nació ella y donde su madre pasó de ser una abogada y su padre un dentista a trabajar ambos en bares y cafeterías para ganarse la vida. Según sus palabras, "trabajaban todos los días y a todas horas".

Cuando pudieron regresar a Koovo, gracias a que su padre le salió un trabajo tras sacarse un master empresarial en Londres en la escuela nocturna, Dua se fue con ellos, pero duró poco. El tiempo suficiente para asistir a su primer concierto: uno de los raperos Snoop Dogg y Method Man. Despertó su amor por la música hasta el punto que les dijo a sus padres que se volvía a Londres para prepararse para la universidad mientras lo compaginaba con estudios de música en una escuela los fines de semana. Tenía 14 años. De vuelta a la capital británica, con paciencia y talento se dedicó a subir vídeos y canciones a YouTube y SoundCloud. Llamó la atención del manager de Lana Del Rey y la fichó. Dejó de estudiar y grabó su primera canción en un estudio profesional. Desde entonces, Dua Lipa es sinónimo de éxito.